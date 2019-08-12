СМИ: Турция может купить Су-35 вместо американских истребителей

Турция может приобрести российские истребители Су-35 после отказа США продавать F-35. По данным газеты Yeni afak, представители турецкой армии уже изучают варианты покупки самолетов.

По данным издания, в ближайшее время секретариат оборонной промышленности, командование ВВС Турции и другие заинтересованные ведомства должны предоставить свои отзывы о воздушных судах. Официальный переговоры пока не ведутся.

Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35 после подписания российско-турецкого контракта на поставку четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд. Первая партия C-400 была отправлена 12 июля 2019 года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что страна готова искать альтернативы F-35, раз Вашингтон отказывается их поставлять.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».

О том, как Анкара будет искать замену истребителям F-35, читайте в публикации “Ъ”.