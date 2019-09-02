На непрерывный ход!

Подпись к этой фотографии гласит: «Председатель фабзавкома московской текстильной фабрики "Освобожденный труд" дает разъяснения на календаре рабочим по поводу перехода производства на непрерывную неделю. С переходом на непрерывную неделю мы еще больше усилим темп индустриализации, внесем плановость во всю хозяйственную деятельность страны, установим мощный социалистический ритм, недоступный для буржуазного мира».

Перед страной стояли большие задачи, и работать надо было как можно больше, без остановки, непрерывно. Сегодня, когда заговорили о четырехдневке (об этом читайте на с. 12), судя по всему, ни о каком экономическом прорыве речь не идет, можно себе позволить и три выходных. Кстати, та самая текстильная фабрика «Освобожденный труд» закрылась совсем недавно, помещение используется для складов. Труд освободили уже окончательно.