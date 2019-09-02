Всемирный день журавля — во второе воскресенье сентября (8). Журавли распространены почти по всему земному шару, в России из 15 видов гнездятся семь. Накануне праздника впервые за десятилетие в дикую природу на Ямале российские специалисты выпустили краснокнижных стерхов — птицы уже устроили разборки со своими серыми родственниками, но есть надежда, что осенью улетят с ними на зимовку.

Международный день благотворительности, установленный ООН, отмечают 5 сентября. Мероприятия, направленные на развитие благотворительных инициатив, пройдут в этот день в разных регионах нашей страны. В Тверской, Свердловской и других областях организуют акцию «Поделись своей добротой». А в Санкт-Петербурге — фестиваль «Будь с городом», все средства от которого направят в благотворительные фонды.

Международный день грамотности (8) отмечают по инициативе ООН «в целях мобилизации международного сообщества и содействия распространению грамотности». К 2030 году, как планируется, молодежь (15–24) и значительная часть людей старшего возраста во всем мире должны овладеть навыками чтения и счета. Сейчас около 750 млн взрослых не умеют читать и считать.

Международный день физиотерапии (8) призван повысить осведомленность об этом направлении в медицине. Цель физиотерапии — помочь восстановиться после болезни или травмы. Некоторые популярные у нас процедуры (например, УВЧ-терапия при ОРВИ), увы, не имеют доказательной базы, соответствующей международным требованиям.

Ясный день на Фаддея (3) обещает еще четыре недели хорошей и солнечной погоды. Если на Луппа (5) полетят на юг журавли — жди ранней зимы. Журавли полетят низко — зима придет теплая, высоко — морозная. Если на Евтихия (6) пройдет дождь, то вся осень будет сухая. Если утро в день Натальи (8) холодное, то и зима будет ранняя и холодная. На Наталью «птицы со двора — наступила осенняя пора».