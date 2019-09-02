Ужин для космонавта

Гелия Делеринс

О коралловой чечевице, которая накормит вечером всю семью

Моя подруга мрачно сказала: «Мой ребенок вырастет космонавтом. Он ест еду только из тюбика, ни к чему другому не привык. Так никогда и не приучится к новым вкусам». У подруги ни на что нет времени. Скоро закончится отпуск, и она с ужасом ждет начала учебного года. Старшего снова надо будет возить в школу и на кружки, они с мужем оба пропадают на работе, когда готовить? А если готовить, то когда разговаривать друг с другом, делать с детьми уроки, когда, в конце концов, посмотреть фильм — давно же собирались, а все никак. Я попыталась ее утешить — готовая детская еда сейчас хорошая, разнообразная, есть и органическая. Подруга, еще больше мрачнея, перебила: «Не утешай. Я все время толстею, муж стал худой, как щепка. Один ребенок давно ест все самое вредное, а другой, говорю же, космонавт».

Я не нашлась, что сказать. Меня тоже пугает начало учебно-рабочего года. И наша еда тоже беспорядочна, а от этого мы тратим на нее совершенно несоразмерные деньги. Что-то выбрасываем, чего-то вечно не хватает. Но на то он и новый год, хоть и учебный, чтобы начинать его с новыми целями. Не горюй, говорю, вернем твоего космонавта на землю, будет есть ложкой из тарелки. Начнем планировать на неделю. Составим меню из таких блюд, которые можно приготовить на неделю вперед. Представь себе, ты пришла домой, а ужин уже готов. Только достать из морозильника контейнер и разогреть.

Я и сама уже представила себе эту радужную картину. Но планирование оказалось не такой простой штукой. Например, совершенно непонятно было, в каких количествах замораживать. И как потом размораживать — если целиком, то все целиком нужно и съесть, по второму разу класть в морозильник опасно. Но главное, мы никак не могли подобрать правильное чередование блюд. Мы перерыли несколько любимых кулинарных книг, мы перезванивались и переписывались, мы чуть не поссорились. Семейный ужин на неделю оказался какой-то несобираемой мозаикой, годной разве что для социологического исследования. Из него любой антрополог немедленно сделал бы вывод о пищевом расслоении современной семьи. Один — вегетарианец, другая не хочет, чтобы в еде был глютен, третий еще мал, и ему не нужно острого. Четвертый... Требований оказалось даже больше, чем членов семьи, а еще перед нами стояла задача чередовать блюда, чтобы стол выглядел разнообразно.

К концу нашего отчаянного брейн-сторминга мы только поняли, что нужно срочно покупать пакеты для порционной заморозки. Так решался вопрос с размораживанием и отчасти даже с весом, не еды, а нашим собственным — добавки в этом случае не предвиделось. А из составленного нами списка блюд неожиданно выделилась константа — чечевица.

Она подходила всем: вегетарианцам в виде основного блюда и страстным мясоедам в качестве гарнира, а еще страшащимся глютена, худеющим и даже будущему космонавту, получающему возможность попробовать прекрасный протертый суп.

Чечевица нравилась мне и своей ценой, особенно коралловая, и древней историей. «Нам не до истории»,— строго сказала подруга. «Ну уж нет,— возмутилась я.— Когда чувствуешь, что перед тобой настоящий древний продукт, то блюдо как будто весомее. Сытнее, что ли». Я в этом уверена — сознание питается историями, материальной еды организму нужно гораздо меньше, чем нафантазированной.

Для котлет понадобится именно коралловая чечевица. Это пример того, как недостаток обращается в достоинство. Зеленый сорт я всегда выбираю потому, что он не разваривается, тогда как коралловый, стоит его упустить, немедленно норовит превратиться в кашу. Но сегодня раз каша как раз и нужна — из этого чечевичного фарша я собиралась делать котлеты.

Замачивать чечевицу, в отличие от почти всех других бобовых, не нужно, она варится быстро. Положите к ней лавровый лист, который потом вы выбросите, и прованские травы для аромата и не забудьте посолить. Минут через пятнадцать она будет готова. К чечевице я добавляю брынзу — ее не обязательно резать крупно, все равно фарш дальше отправится в миксер. Зато лук я жарю отдельно, люблю, когда он чувствуется. Нарезаю его очень мелко, обжариваю на оливковом масле до золотого цвета и в фарш пока не кладу. Зато добавляю пряности — острый чили, куркуму, зиру и черный перец. Набор пряностей, конечно, не обязательный — если вам кажется, что чечевичный фарш слишком насыщен ароматами, то скорректируйте на ваш вкус.

А после миксера посмотрите на фарш — в этот момент вы можете остановиться и заморозить его на будущее. И даже не обязательно заморозить, а просто положить в холодильник, если собираетесь, например, съесть его послезавтра. С ним ничего не будет. Если же котлеты необходимы вам сегодня, то добавляйте взбитое вилкой яйцо и жареный лук. Хранить ни то, ни другое вместе с фаршем нельзя — от лука появится неприятный вкус, а яйцо просто сырое. Осталось сформировать котлеты, точно так же, как вы сделали бы это из мясного фарша, и запанировать в муке или в сухарях. Жарить их, в отличие от мясных, нужно всего несколько минут на одной стороне и несколько — на другой, для вкусной корочки. Я бы еще непременно сделала к ним соус из простого йогурта и тонко нарезанного зеленого лука и подавала бы с рисом.

Этот коралловый фарш годится не только на ужин, но и на завтрак. Потому что кроме котлет из него можно делать оладьи. Только тогда лучше обойтись без лука и разбавить фарш простым йогуртом. Выпекаются они еще быстрее, буквально за минуту, для разморозки достаточно накануне вечером переложить порционный пакет в холодильник. И конечно, протертый суп поедатель тюбиков прекрасно наворачивал ложкой, моментально привыкнув ко всем новым вкусам, от куркумы до зиры. Потому как — что вкусно, то вкусно. И это, кстати, совершенно не помешает ему в будущем стать космонавтом.