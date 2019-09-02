Имя

Прикоснуться к глыбе

На сцене Театра им. Вахтангова 7 сентября состоится премьера — спектакль «Пер Гюнт» в постановке Юрия Бутусова. Пьеса Ибсена станет его первой постановкой на посту главного режиссера театра. По словам неоднократного лауреата премии «Золотая маска», история о скитаниях Пера Гюнта по свету в поисках себя — это пьеса, которую «почти невозможно прочитать» из-за огромного «количества смыслов, событий, поворотов», поэтому на основе текста придется создать свой мир — парадоксальный и абсурдистский. «Совладать с этой глыбой, конечно, невозможно,— признался Юрий Бутусов.— Да и не нужно. Она живет сама по себе, как любая великая книга. И иногда она находит тебя. Будущий спектакль — результат такой встречи, попытка прикоснуться».

Проект

Азбука от Петра

«Букварь славенороссийских писмен ...» Кариона Истомина. 1694 Фото: Государственный Эрмитаж

В музее Эрмитаж 4 сентября откроется выставка «Буквы и буквари в собрании Эрмитажа». На примере около 30 книг и предметов декоративно-прикладного искусства можно будет увидеть, какой был и как менялся учебник. Среди редких экземпляров — букварь, изданный в XVII веке иеромонахом Карионом Истоминым, в котором каждая страница — отдельная гравюра, азбуки, над которыми работали иллюстраторы и художники начала ХХ века, в том числе и Александр Бенуа, факсимиле одной из первых азбук, напечатанной современным шрифтом времен Петра Великого с пометами императора.

Голос

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Я никогда не скрываюсь за своими героинями, я появляюсь в них»

Актриса Изабель Юппер, которая на этой неделе представит в Москве моноспектакль «Любовник»

Жанр

Портрет эпохи

Владимир Лагранж. «Сольфеджио». 1968 Фото: Владимир Лагранж / Предоставлено ЦФ им. братьев Люмьер

Выставка «Улицы Лагранжа» откроется в Центре фотографии имени братьев Люмьер 5 сентября. Она соберет работы Владимира Лагранжа — классика советского фотоискусства. Всего она охватит около 40 лет его творчества: как снимки, ставшие символом «оттепельных» 1960-х годов («Бабуля», «Вратарь», «Голуби мира», «Юные балерины»), так и менее известные работы, создававшиеся вплоть до 1990-х. Отказываясь от постановочных кадров, Лагранж рассказывал о буднях простых людей, пользуясь новым фотографическим языком. «Моя задача состояла в том,— писал фотограф,— чтобы познакомить читателя с работой металлургов, летчиков, шахтеров, врачей, хлеборобов… их жизнью, причем предельно правдиво».

Звук

Марафон Чайковского

Валерий Гергиев представит все симфонии Чайковского Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Московском концертном зале «Зарядье» по случаю открытия сезона симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева исполнит все шесть симфоний Чайковского. Гергиев — единственный в мире дирижер, исполняющий весь цикл симфоний великого русского композитора одновременно. В прошлом году в Париже и Женеве исполнение этой музыкальной энциклопедии русской жизни было встречено с восторгом. Три концерта в «Зарядье» пройдут один за другим. 7 сентября в 16.00 –— Первая и Четвертая симфонии, в 20.00 — Вторая и Пятая, 8 сентября в 12.00 — Третья и Шестая.

Вещь

Фото: Музей Москвы

Фрагменты печных изразцов XVIII века с ветхозаветными сюжетами и мифологическими персонажами представлены на выставке «Котлован — раскоп — музей», которая откроется 5 сентября в Музее Москвы.

Анонсы

02.09

На сцене МХТ им. А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Белые ночи» по произведению Достоевского в постановке Айдара Заббарова, ученика Сергея Женовача.

03.09

Выставка картин Архипа Куинджи, среди которых «Лунная ночь на Днепре» и «Ладожское озеро», открыта в Ярославском художественном музее к его столетию.

05.09

В широкий прокат выходит продолжение саги по роману Стивена Кинга — «Оно-2».

06.09

В Концертном зале Мариинского театра концерт с участием Сергея Догадина, лауреата I премии XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского, и Валерия Гергиева откроет новый сезон в театре.

07.09

Музей «Палаты бояр Романовых» отмечает 160-летие, в программе: экскурсии в подземный музей, мастер-классы, выступление Большого концертного оркестра им. Ю.В. Силантьева.

08.09

В Музее Москвы на выставке «Собирая город» представлены оптические приборы, ордена и знаки отличия непривычных профессий, копоушки, кружки Эсмарха и другие предметы из музейных фондов.