Линия поддержки

В связи с пенсионной реформой в России появилась новая категория граждан — предпенсионеры, а вместе с этим и целый рынок услуг и сервисов для них. Быстрее всех среагировали тренинговые компании и банки, предложив особые условия тем, «кому за…».

Светлана Алисова

Люди старшего возраста — вот у кого можно поучиться, как грамотно выстраивать финансовые стратегии, особенно если впереди маячит пенсия, а денег больше не становится. Наталья Владимировна — бывший работник финансового управления города Находки. В свое время она воспользовалась правом перевести накопительную часть пенсии в НПФ (тогда это был пенсионный фонд компании, где она работала), а потом перенаправила деньги в банк. «Мы сами кузнецы своего счастья, поэтому нужно не зевать, следить за тем, как меняются условия в НПФ, переводить средства. А если что-то не устраивает, приобретать дополнительные пенсионные пакеты, отводя на это часть нынешней зарплаты. В этом случае, когда придет время, не придется резко сокращать потребление, отказывать себе в необходимом, в возможности вести привычный образ жизни»,— убеждена Наталья Владимировна.

Льгот много не бывает

То, что пенсионеры — одни из любимых клиентов банков, неудивительно. Они очень ответственны (на языке банкиров это называется «финансовая дисциплина») и при этом имеют стабильный и постоянный доход. Стоит ли удивляться, что банки разрабатывают для них специальные продукты и программы — о предложениях Почта-банка для пенсионеров «Огонек» подробно писал (№ 15 за 2019 год).

Но в этом году возникла особая категория россиян — предпенсионеры. Их «породила» нынешняя пенсионная реформа. Время выхода на заслуженный отдых отодвинулось, следствием этого стала необходимость компенсировать издержки россиянам, которым до пенсии оставалось не так много. Поэтому в тексте Федерального закона № 350 «О внесении изменений в законы по вопросам назначения и выплаты пенсий» появилось такое понятие, как «предпенсионный возраст».

Какие льготы полагаются предпенсионерам? Читать далее

Предпенсионеры по своему статусу и предоставленным законом льготам де-факто практически равны пенсионерам. Более того, спектр их льгот даже шире, чем у пенсионеров. В дополнение к налоговым льготам, компенсации стоимости проезда в общественном транспорте, льготам на медобслуживание, снижению расценок на оплату услуг ЖКХ предпенсионеры получили «свои», специальные льготы. А это: ежегодный двухдневный оплачиваемый отпуск для прохождения диспансеризации, дополнительное обучение с отрывом от работы, право на получение накопительной части пенсии для тех, кто лишился работы. Среди важных мер по защите предпенсионеров — уголовная ответственность для работодателей за увольнение или отказ в приеме на работу по причине возраста (подробно см. на zakonoved.su).

Впрочем, не факт, что понадобятся столь суровые меры. Судя по исследованию, проведенному Аналитическим центром НАФИ совместно с Международным институтом менеджмента объединений предпринимательства по заказу Торгово-промышленной палаты России (ТПП), образ «пенсионера не у дел», скорее, обывательское представление. Больше половины владельцев фирм и глав госкомпаний убеждены, что в ближайшие годы сотрудники предпенсионного и пенсионного возраста как раз не будут уволены, 28 процентов даже готовы принимать предпенсионеров и пенсионеров на работу. А все потому, что люди старшего возраста более ответственны (с этим согласны 74 процента опрошенных), опытны (50 процентов), хотя и труднее приспосабливаются к нововведениям (60 процентов).

Новая ниша

С выделением новой категории россиян возник и рынок услуг для них. Быстрее всех среагировали тренинговые компании — именно они организуют переобучение сотрудников старшего возраста (самые востребованные курсы — IT и преподавание), и банки. Среди банков первым лицом к предпенсионерам повернулся Почта-банк, один из лидеров по работе с клиентами-пенсионерами.

«Сегодня в Почта-банке обслуживается около 4 миллионов пенсионеров, а это примерно треть от всей клиентской базы. Пенсионеры составляют 30 процентов от всех вкладчиков Почта-банка и 13 процентов заемщиков банка»,— говорит первый заместитель президента — председателя правления Почта-банка Георгий Горшков. В стране не менее 10 млн предпенсионеров и около 2 млн тех, кто выйдет на пенсию в этом и следующем году. А ведь это все по большей части дисциплинированные клиенты, имеющие накопления и неплохую материальную базу! Именно они всерьез задумываются о жизни на пенсии и выстраивают свои «пенсионные стратегии». Недавний опрос «Левада-центра» показал, на какие средства собираются жить респонденты после того, как закончат трудиться. 66 процентов рассчитывают на пенсию. 24 процента надеются на пенсии еще и подрабатывать. Небольшое количество (6 процентов) думают о сдаче квартиры в аренду. Но самое интересное — 18 процентов видят залог своего благополучия в финансовых накоплениях! Так же как и героиня нашей статьи Наталья Владимировна, которая столь рационально распорядилась и своей пенсией, и своими сбережениями.

Вот на эту тенденцию и обратил внимание Почта-банк и, проанализировав ее, сделал свои предложения для предпенсионеров. «Наше предложение — это отличная возможность "попробовать" те продукты и преимущества, которые банк предлагает для пенсионеров, чтобы к моменту выхода на пенсию сделать правильный выбор банка для обслуживания. Мы — социально ответственный банк, и у нас обширная сеть обслуживания по всей стране. И мы хотим, чтобы люди в разных регионах на собственном опыте узнали, что наш пенсионный продукт один из лучших на рынке»,— говорит Георгий Горшков.

Все, что важно

Итак, банк предложил клиентам предпенсионного возраста (женщинам от 50 лет и мужчинам от 55 лет) воспользоваться особыми условиями обслуживания и бонусами, которые раньше были доступны только пенсионерам.

В пакет входят: повышенное начисление процентов на остаток средств на счете (можно еще на одну пенсию за год накопить), снижение ставки по кредиту и увеличение по вкладу, кэшбэк за покупки в аптеках, на автозаправках и за железнодорожные билеты, а также оплата коммунальных услуг без комиссии.

Согласитесь, неплохая экономия? При этом пенсионеры и предпенсионеры могут взять в кредит до 1 млн рублей на 13–60 месяцев, а те из них, кто получает в банке пенсию или зарплату,— до 1,5 млн рублей. Что важно: банк не ограничивает возраст заемщика. Полезный бонус — бесплатный сервис медицинских, юридических и социальных консультаций «Линия заботы», гарантированные скидки при заказе лекарств на портале «Мое здоровье». Для людей старшего возраста это, безусловно, важно.

Чтобы воспользоваться предложением, следует написать заявление о намерении в будущем перевести пенсию в банк. Спецпакет для предпенсионеров предоставляется сроком на 9 месяцев, но если в течение этого времени вы начнете получать пенсию в Почта-банке, то тариф будет автоматически продлен. Те же, кому до пенсии осталось еще несколько лет, по окончании действия промопредложения могут сохранить основные льготы, либо переведя зарплату в банк, либо просто оставаясь «активным» клиентом, тратя ежемесячно не менее 10 тысяч по любой карте банка или в Почта-банке-онлайн.

Эксперты убеждены, что спрос на новый предпенсионный пакет ожидается немалый. Ведь в пакете не только скидки и финансовая выгода, но и ощущение защищенности и поддержки (в № 15 за этот год «Огонек» писал о Нине Максимовне Хвалевой из Оренбургской области — ей юристы сервиса «Линия заботы» помогли пересчитать пенсию). Сервис был запущен прошлым летом, и за год к нему успели обратиться более 21 тысячи пенсионеров из числа клиентов банка. Вот что больше всего их волнует: социальные льготы и пособия, консультации с врачом по профилактике возрастных заболеваний и лекарственным препаратам, юридические консультации (как оформить документы на дарение или наследство, правильность применения тарифов ЖКХ и льготы по оплате ЖКХ, как обжаловать неправомерные действия медиков или должностных лиц), разного рода справочная и контактная информация (часы работы компаний и госучреждений, места их нахождения и т.д.). Кроме того, клиенты часто просят еще и о психологической и экстренной помощи. Вообще-то такая забота не помешала бы и более молодым клиентам, тем более что звонить можно не только по телефону, но и по Skype, а также писать e-mail.

И, наконец, обладатели предпенсионного пакета в Почта-банке получают гарантированную дополнительную скидку 3 процента при покупке лекарств по программе «Мое здоровье», и это помимо основных скидок программы, которые могут доходить до 70 процентов! А оплатив покупку лекарств картой, еще и возврат 3 процентов от покупки получите.

Педагог и предпенсионер Светлана Владимировна одной из первых воспользовалась новым спецпредложением Почта-банка. «Дополнительные бонусы к стандартной программе по открытию счета — немалый плюс сегодня,— поделилась она с "Огоньком".— Особенно важна для меня линия поддержки, прежде всего по юридическим и медицинским вопросам, а также скидки по программе "Мое здоровье". Ведь не секрет, что на лекарства уходят подчас немалые суммы. Только представьте, какая экономия, если все те же лекарства купить с 70-процентной скидкой!»

По словам Светланы Владимировны, у Почта-банка есть еще один немаловажный плюс: «Их отделения легко доступны: рядом с домом, на почте, даже рядом с моей дачей есть — не нужно специально ехать, искать, как в случае с другими банками. Что и говорить, удобно».