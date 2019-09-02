Для тех, кому за…

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Журнал "Огонёк" от , стр. 28

С 1 января 2019 года в России официально вступил в силу закон от 03.10.2018 № 350 «О внесении изменений в законы по вопросам назначения и выплаты пенсий»


Закон вводит понятие «предпенсионного возраста», который устанавливается за 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочно) или по выслуге лет. Предпенсионерам полагаются льготы:

  • Оплачиваемая диспансеризация (2 дня в году)
  • Запрет на безосновательное увольнение и отказ в приеме на работу
  • Дополнительное обучение с отрывом от работы, по очной форме, с выплатой стипендии, в течение трех месяцев
  • Пособие по безработице при условии увольнения не ранее чем за год и продолжительности работы не менее шести месяцев на последнем месте
  • Освобождение от уплаты налога на имущество физлиц (по одному объекту из каждой)
  • Освобождение от уплаты земельного налога на участок, не более 6 соток
  • Льготы по транспортному налогу (если регион принял такое решение) для нетрудоспособных и нуждающихся
  • Право на обязательную долю в наследстве
  • Полная или частичная компенсация стоимости проезда в общественном транспорте (региональная льгота, есть не везде)
  • Льготы на медобслуживание (региональная льгота)
  • Снижение расценок на оплату услуг ЖКХ, стоимость капитального ремонта, расценки на газификацию конкретных населенных пунктов (региональная льгота)

Источник: zakonoved.su

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