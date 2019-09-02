Для тех, кому за… Детали

С 1 января 2019 года в России официально вступил в силу закон от 03.10.2018 № 350 «О внесении изменений в законы по вопросам назначения и выплаты пенсий»

Закон вводит понятие «предпенсионного возраста», который устанавливается за 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочно) или по выслуге лет. Предпенсионерам полагаются льготы:

Оплачиваемая диспансеризация (2 дня в году)

Запрет на безосновательное увольнение и отказ в приеме на работу

Дополнительное обучение с отрывом от работы, по очной форме, с выплатой стипендии, в течение трех месяцев

Пособие по безработице при условии увольнения не ранее чем за год и продолжительности работы не менее шести месяцев на последнем месте

Освобождение от уплаты налога на имущество физлиц (по одному объекту из каждой)

Освобождение от уплаты земельного налога на участок, не более 6 соток

Льготы по транспортному налогу (если регион принял такое решение) для нетрудоспособных и нуждающихся

Право на обязательную долю в наследстве

Полная или частичная компенсация стоимости проезда в общественном транспорте (региональная льгота, есть не везде)

Льготы на медобслуживание (региональная льгота)

Снижение расценок на оплату услуг ЖКХ, стоимость капитального ремонта, расценки на газификацию конкретных населенных пунктов (региональная льгота)

Источник: zakonoved.su