54,9 процента составила доля инвестиций нерезидентов в еврооблигации РФ по итогам второго квартала 2019 года, сообщил ЦБ. Показатель вырос по сравнению с первым кварталом на 2,4 процентного пункта. Общий объем еврооблигаций РФ, принадлежащих нерезидентам, по номинальной стоимости на 1 июля 2019 года составил $22,5 млрд. Нынешний показатель доли нерезидентов — максимальный за последние пять лет (в июле 2014 года он составлял 57,7%). По мнению ЦБ, новая порция санкций США в отношении России (в том числе запрет американским банкам на покупку на первичном рынке нерублевых российских облигаций) не окажет заметного влияния на рынок — новые размещения смогут выкупать российские банки.