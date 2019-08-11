Студентам возвращают кредиты

Выпускники школ снова могут получить целевой кредит на образование. Сбербанк начал выдавать льготные займы после двухлетнего перерыва. Чтобы взять деньги в банке, не нужно поручителей, а срок погашения можно продлить на 10 лет после окончания вуза. Несколько лет назад такие кредиты уже выдавали, и ставка была меньше почти на 2,5%, но популярностью они не пользовались. В банке говорят, что сейчас заем на образование будет востребован. В вузах при этом роста «платников» не ждут. Выгодно ли учиться в кредит? Какие плюсы и минусы есть у такого займа? Выясняла Юлия Жданова.
Сбербанк возвращается к практике кредитования студентов. Займы на образование частично субсидирует государство. Правила достаточно строгие: деньги можно потратить только на учебу на платном отделении российского вуза. Выплачивать такой кредит можно в течение всего срока обучения, и еще десять лет после окончания вуза. Ставка не превышает 9% годовых. Учиться в кредит в престижном вузе выгодно, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. По ее словам, студенты, которые брали займы на образование, гасили их до окончания обучения: «То, что возобновили, это, конечно, позитивный сигнал. Мы считаем, что эта возможность будет востребована.
Сбербанк уже выдавал такие кредиты, но в 2017 году приостановил эту работу, формально — из-за оптимизации программы Минобрнауки. На самом деле, банку просто нужно было привести в соответствие с законом свои документы после того, как в силу вступило новое постановление правительства о выдаче займов. Два года назад средняя ставка по кредиту на образование составляла чуть менее 7,5%. Несмотря на такой низкий показатель, популярностью они не пользовались. Например, за 2016 и 2017 годы Сбербанк выдал по этим программам только 114 млн руб.
В вузах не ждут рекордного спроса и сейчас. Кредит на высшее образование остается непонятным продуктом для потребителей, говорят банкиры. Не в пользу нового займа и сроки его оформления. Несовершеннолетнему нужно собрать большой пакет документов — сделать это за неделю не всегда возможно. А многие вузы требуют внести деньги за учебу в течение трех-пяти дней после подписания договора. Есть у займа на образование и другие подводные камни, пояснила аналитик Центра финансово-экономических решений в образовании ВШЭ Кристина Семенова: «По сравнению с зарубежным опытом, для России это сравнительно новый инструмент. Есть и негативные моменты. Как раз приостановка программы последние два года, смена банков-участников — все это подрывает доверие к этому инструменту, создает неопределенность. Мы проводили исследование, и один из выпускников признался, что, когда была возможность оформить кредит, но сменился банк-участник, они решили не рисковать и оформить обычный потребительский кредит. Он менее выгодный, но, тем не менее, хотя бы было какое-то понимание и надежность».
Сейчас получить льготный заем на образование можно только в Сбербанке. Хотя еще два года назад такие кредиты выдавал Росинтербанк. Но в 2016 году у организации отозвали лицензию. Другим банкам не запрещено выдавать кредиты на обучение, но их процентная ставка выше, в некоторых случаях требуется залог и поручители. Все потому, что их займы никто не субсидирует, они страхуют свои риски самостоятельно. Льготный кредит на образование — очень затратный продукт для банков, контролировать его нужно в ручном режиме, говорит вице-президент рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова. Такой вид займов может выдавать только очень крупная финансовая организация, отмечает эксперт: «Для Сбербанка этот продукт, безусловно, является не самым прибыльным. 9% — это очень низкая ставка. Пожалуй, именно этот банк может себе позволить достаточно безболезненно взять на свой баланс некоторое количество таких кредитов, потому что Сбербанк по-прежнему демонстрирует одну из самых низких стоимостей фондирования на рынке.
Таким образом, для Сбербанка этот продукт является относительно выгодным».
Примерное соотношение бюджетного и платного образования в России по итогам 2018 года составляло 60 к 40%. С 2011 года число студентов, которые учатся на коммерческой основе, неуклонно растет, говорится в исследовании Высшей школы экономики, «Яндекс» и Минобрнауки за прошлый год.
Стоимость обучения в российских вузах за последний год существенно поднялась, отмечают в Федеральной службе государственной статистики. Только в июне этого года средняя цена за семестр выросла почти на 20%, сообщает Росстат. А если анализировать данные за последние 10 лет, то стоимость учебы в российских университетах и институтах выросла почти в три раза, говорят статисты.
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