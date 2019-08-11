Студентам возвращают кредиты

Выпускники школ снова могут получить целевой кредит на образование. Сбербанк начал выдавать льготные займы после двухлетнего перерыва. Чтобы взять деньги в банке, не нужно поручителей, а срок погашения можно продлить на 10 лет после окончания вуза. Несколько лет назад такие кредиты уже выдавали, и ставка была меньше почти на 2,5%, но популярностью они не пользовались. В банке говорят, что сейчас заем на образование будет востребован. В вузах при этом роста «платников» не ждут. Выгодно ли учиться в кредит? Какие плюсы и минусы есть у такого займа? Выясняла Юлия Жданова.

Сбербанк возвращается к практике кредитования студентов. Займы на образование частично субсидирует государство. Правила достаточно строгие: деньги можно потратить только на учебу на платном отделении российского вуза. Выплачивать такой кредит можно в течение всего срока обучения, и еще десять лет после окончания вуза. Ставка не превышает 9% годовых. Учиться в кредит в престижном вузе выгодно, считает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. По ее словам, студенты, которые брали займы на образование, гасили их до окончания обучения: «То, что возобновили, это, конечно, позитивный сигнал. Мы считаем, что эта возможность будет востребована.

Сегодня, как показывают наши опросы, люди нередко предпочитают платный вуз или программу бюджетному месту, после которого низкие шансы трудоустроиться».

Сбербанк уже выдавал такие кредиты, но в 2017 году приостановил эту работу, формально — из-за оптимизации программы Минобрнауки. На самом деле, банку просто нужно было привести в соответствие с законом свои документы после того, как в силу вступило новое постановление правительства о выдаче займов. Два года назад средняя ставка по кредиту на образование составляла чуть менее 7,5%. Несмотря на такой низкий показатель, популярностью они не пользовались. Например, за 2016 и 2017 годы Сбербанк выдал по этим программам только 114 млн руб.

В вузах не ждут рекордного спроса и сейчас. Кредит на высшее образование остается непонятным продуктом для потребителей, говорят банкиры. Не в пользу нового займа и сроки его оформления. Несовершеннолетнему нужно собрать большой пакет документов — сделать это за неделю не всегда возможно. А многие вузы требуют внести деньги за учебу в течение трех-пяти дней после подписания договора. Есть у займа на образование и другие подводные камни, пояснила аналитик Центра финансово-экономических решений в образовании ВШЭ Кристина Семенова: «По сравнению с зарубежным опытом, для России это сравнительно новый инструмент. Есть и негативные моменты. Как раз приостановка программы последние два года, смена банков-участников — все это подрывает доверие к этому инструменту, создает неопределенность. Мы проводили исследование, и один из выпускников признался, что, когда была возможность оформить кредит, но сменился банк-участник, они решили не рисковать и оформить обычный потребительский кредит. Он менее выгодный, но, тем не менее, хотя бы было какое-то понимание и надежность».

Сейчас получить льготный заем на образование можно только в Сбербанке. Хотя еще два года назад такие кредиты выдавал Росинтербанк. Но в 2016 году у организации отозвали лицензию. Другим банкам не запрещено выдавать кредиты на обучение, но их процентная ставка выше, в некоторых случаях требуется залог и поручители. Все потому, что их займы никто не субсидирует, они страхуют свои риски самостоятельно. Льготный кредит на образование — очень затратный продукт для банков, контролировать его нужно в ручном режиме, говорит вице-президент рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова. Такой вид займов может выдавать только очень крупная финансовая организация, отмечает эксперт: «Для Сбербанка этот продукт, безусловно, является не самым прибыльным. 9% — это очень низкая ставка. Пожалуй, именно этот банк может себе позволить достаточно безболезненно взять на свой баланс некоторое количество таких кредитов, потому что Сбербанк по-прежнему демонстрирует одну из самых низких стоимостей фондирования на рынке.

Таким образом, для Сбербанка этот продукт является относительно выгодным».

Примерное соотношение бюджетного и платного образования в России по итогам 2018 года составляло 60 к 40%. С 2011 года число студентов, которые учатся на коммерческой основе, неуклонно растет, говорится в исследовании Высшей школы экономики, «Яндекс» и Минобрнауки за прошлый год.

Стоимость обучения в российских вузах за последний год существенно поднялась, отмечают в Федеральной службе государственной статистики. Только в июне этого года средняя цена за семестр выросла почти на 20%, сообщает Росстат. А если анализировать данные за последние 10 лет, то стоимость учебы в российских университетах и институтах выросла почти в три раза, говорят статисты.