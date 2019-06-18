Высшему образованию понизили значимость

Менее половины россиян, согласно результатам опроса портала Superjob, рассчитывают, что их дети получат диплом о высшем образовании — так ответили 47% родителей. В 2010 году этот показатель был почти вдвое больше. В чем причина? И что об этом говорят работодатели? Разбирались Иван Якунин и Юлия Жданова.

Предприниматели регулярно жалуются, что на рынке мало квалифицированных кадров, которым можно доверить решение сверхзадач. Теперь, судя по всему, найти их будет еще сложнее: если прогноз сбудется, в вузы пойдет только половина выпускников. Само исследование не дает ответ на вопрос о причинах такого тренда. Но хедхантер Алена Владимирская считает, что все закономерно. Опыт показывает, что зарабатывать неплохие деньги можно и без высшего образования, отмечает эксперт: «Если раньше считалось, что, например, парикмахер, мастер по уходу за ногтями — занятие для неудачников, то теперь, учитывая, сколько могут зарабатывать хорошие мастера, насколько они свободны, и как за ними гоняются клиенты, все понимают, что это для многих хорошая история. Мы видим еще одну проблему в том, что растет кредит недоверия к вузам. Если раньше учебное заведение практически гарантировало хорошую работу, карьеру, то теперь это происходит все в меньшей степени».

Четверть учеников, как показал опрос, собирается в колледжи и училища, и этому есть несколько объяснений. Во-первых, как говорит Владимирская, многим родителям в регионах не по карману обучение в вузе. Во-вторых, по данным Минтруда, в десятке самых востребованных профессий повар, бухгалтер и медсестра. Найти работу по этим специальностям не составит проблем. Такой тренд фиксируют и вузы, но, как рассказал «Ъ FM» ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров, они оттока абитуриентов пока не чувствуют: «Разговоры о том, что жизнь не заканчивается, если не получишь высшего образования, сейчас идут. Они, в общем-то, правильные, потому что не все в состоянии его получить, может, и не всем нужно. Есть же разные варианты — те же техникумы, среднее образование, которое позволяет достаточно уверенно работать и получать зарплату. Об этом идет речь. Но мы не замечаем, честно говоря, чтобы сократилось число желающих получить высшее образование».

Если взять рейтинг самых высокооплачиваемых профессий, там тоже далеко не всем нужно высшее образование. По данным портала «Работа.ру», до полумиллиона рублей в месяц получают батлеры — это управляющие элитным домашним хозяйством, на втором месте водители грузовиков, а замыкают тройку няни и воспитатели. Но в классических компаниях требования к диплому сохранились, говорит президент Cognitive Technologies Ольга Ускова:

«Пять лет обучения в вузе тренируют усваивать материал, умение создавать законченные работы и так далее.

Если человек не прошел такую подготовку, то вероятность того, что он что-то соображает, резко падает. Бывают самородки-самоучки, но обычно это люди, которые уходят в предпринимательство — они не идут в наем. При этом конкретный набор знаний тоже важен. Без фундаментальной математики мы просто не смотрим людей. Даже для секретарской работы мы рассматриваем людей с высшим образованием».

Впрочем, соискатели с такой категорической оценкой не согласны. Как показали результаты прошлогоднего опроса ВЦИОМ, больше 70% молодых россиян считают значимость высшего образования завышенной. Есть и другое мнение: «65% россиян высшее образование вообще не нужно». Такую позицию три года назад озвучила вице-премьер Ольга Голодец.

Согласно данным портала Superjob, работать сразу после школы планирует только 1% выпускников.