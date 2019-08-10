Суд разрешил ЕЗОЦМ выплачивать долг Райффайзенбанку до июля 2023 года

Арбитражный суд Москвы разрешил АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» (ЕЗОЦМ, входит в «Ренову» Виктора Вексельберга) выплачивать долг в $890 тыс. по просроченному кредиту АО «Райффайзенбанк» по частям до июля 2023 года.

Напомним, в декабре прошлого года московский арбитраж признал ЕЗОЦМ заплатить Райффайзенбанку $2 млн долга по просроченному кредиту и $80 тыс. неустойки, а также 229 тыс. рублей пеней за просрочку оплаты комиссии за выдачу банковских гарантий и госпошлину. В мае это решение подтвердил Девятый арбитражный апелляционный суд, после чего оно вступило в законную силу.

Райффайзенбанк 17 июня по исполнительному листу списал со счета ЕЗОЦМ $1,188 млн, то есть свыше 50% задолженности. Однако по оставшейся сумме ЕЗОЦМ попросил у суда рассрочку. Представители предприятия указали, что оно находится в тяжелом финансовом положении и поэтому может исполнить решение суда лишь посредством регулярных платежей. В итоге признал доводы ЕЗОЦМ обоснованными и разрешил ему окончательно расплатиться перед Райффазенбанком до 30 июня 2023 года. Значительную часть долга по кредиту – $323,5 тыс. – суд разрешил ЕЗОЦМ погасить в период с период с января по июль 2023 года.

Предоставляя рассрочку, суд учел, в частности, санкции Минфина США в отношении Виктора Вексельберга, из-за чего «основные экспортные операции завода значительно сократились, что подтверждается справкой об объемах выручки». Так, из-за санкций Лондонская биржа металлов исключила ЕЗОЦМ из списков «Good Delivery» (Надежный поставщик), что «также привело к снижению объема выручки».

Также было учтено, что ЕЗОЦМ является исполнителем гособоронзаказов, поставляет продукцию для предприятий «Росатома» и «Роскосмоса». «Единовременное взыскание в пользу Райффайзенбанка суммы задолженности вызовет отсутствие денежных средств для приобретения сырья и повлечет неисполнение госзаказов, а также обязательств перед клиентами предприятия»,— пояснил в суде ответчик.

По словам партнера Eversheds Sutherland Оксаны Петерс, принимая решение об отсрочке, суд оценивает, в первую очередь, обстоятельства, которые могут затруднить исполнение судебного акта. «Вопрос о наличии таких оснований разрешается судом в каждом конкретном случае с учетом всех фактических обстоятельств, к которым, в частности, может относиться и тяжелое имущественное положение должника. Однако условия предоставления отсрочки должны носить объективный характер, независимый от воли должника»,— отметила юрист.

Райффайзенбанк подал апелляционную жалобу на определение о рассрочке исполнения решения суда.

Алексей Охлопков