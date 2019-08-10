Кино на обочине

В Выборге подошел к концу фестиваль российского кино «Окно в Европу». Главный приз получил фильм Бориса Гуца «Смерть нам к лицу».

При взгляде на список победителей «Окна в Европу» в первую очередь вспоминается другой фестиваль — Московский международный, в истории которого случалось, что, в полном соответствии с его девизом «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами», едва ли не каждый фильм получал какую-нибудь награду. Как в «Пикнике на обочине»: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный». Кстати, название повести братьев Стругацких фестивалю в Выборге тоже подходит.

Невероятное количество призов, дипломов и особых упоминаний не укладывается в голове. Главный приз основного конкурса «Игровое кино. Осенние премьеры» достался картине Бориса Гуца «Смерть нам к лицу», ее также наградила Гильдия продюсеров России «за лучшую продюсерскую работу». Вероятно, жюри сочло модные приемы съемки на мобильный телефон, которые использованы в фильме, новым словом в кинематографе.

Специальный приз жюри получила одна из самых интересных работ фестиваля — «Простой карандаш» Натальи Назаровой — с формулировкой «за актуальную трактовку классического сюжета о противостоянии личности обстоятельствам». С жюри оказалась солидарна и Гильдия киноведов и кинокритиков, отметившая картину дипломом.

Главным же призом гильдии был награжден «Седьмой пробег по контуру земного шара» Виталия Суслина — «за авторский взгляд, форматирующий реальность героя». А Александр Карнаушкин, исполнивший в фильме главную роль, получил приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск».

Главный приз «Копродукции» достался российско-американской картине «Хроники ртути» Саши Кулак и Бена Геза, с жюри этого конкурса согласились и киноведы, отметившие «Хроники» дипломом.

Призом президента фестиваля «за дебют» была отмечена «Печень» Ивана Снежкина — история о девяностых годах, рассказанная теми, кто, похоже, имеет о девяностых весьма приблизительное представление.

В неигровом кино лучшей оказалась «Своя республика» Алены Полуниной, а фильм «Обстоятельства места и времени» Дмитрия Кабакова был награжден спецпризом жюри «за взгляд на жизнь без границ и заборов».

В разделе анимации отмечены «Лола, живая картошка» (главный приз) и, конечно, «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита (спецприз жюри).

Наверное, самыми главными оказались лауреаты «Выборгского счета». Подведение его итогов осуществлялось по результатам голосования участников и, самое главное, зрителей фестиваля. Они отдали свои голоса за фильмы «Как новый» Евгения Шелякина (на первом месте), «Женщины ГУЛАГа» Марианны Яровской (на втором), «Надо мною солнце не садится» Любови Борисовой (на третьем). Все эти картины по-своему очень интересны и примечательны, но сможет ли их увидеть кто-либо, кроме жителей Выборга, пришедших на просмотры в главный городской кинотеатр «Выборг-Палас», загадка. Как, по большому счету, и все, что пришлось увидеть, заглянув на этот раз в «Окно в Европу».

Станислав Ростоцкий