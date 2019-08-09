Фильм Тарантино «Однажды… в Голливуде» за день проката в СНГ заработал 125 млн рублей

Фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» за первый день проката в России и других странах СНГ заработал более 125 млн руб., сообщила пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia.
«По итогам первого дня проката в России и СНГ 9-й фильм Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде" показал рекордный стартовый результат среди картин режиссера»,— говорится в сообщении компании (цитата по «Интерфаксу»).
«Однажды… в Голливуде» — девятый по счету фильм Квентина Тарантино. Режиссер лично представил картину в кинотеатре «Октябрь» в Москве.
Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Фабрикант грез».
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