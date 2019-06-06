Тарифы не успевают за мусором

Министр экологии Подмосковья допустил повышение тарифов на вывоз мусора. Без этого развивать мусоропереработку невозможно, заявил журналистам глава ведомства Дмитрий Куракин в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Нынешние тарифы, по его словам, не достаточно высокие. Местные жители с этим не согласны. Они говорят, что с тех пор, как в январе началась «мусорная реформа», люди стали платить в несколько раз больше. Но ситуация с отходами от этого не улучшилась. Тему продолжит Владислав Викторов.

Прошло уже полгода с тех пор как в 30 регионах страны за отходы начали отвечать региональные операторы. Плата за их услуги появилась в отдельной строке квитанции за услуги ЖКХ. Все догадывались, что платить придется больше, но когда в феврале пришли первые счета, возникло много вопросов. Житель села Уборы Одинцовского района Кирилл Суворов в беседе с «Ъ FM» недоумевал: как оператор рассчитывает сумму платежа? За 100 квадратов жилой площади с него потребовали 200 руб. У брата 40 квадратов, насчитали 450 руб. Но это полбеды: тарифы выросли, а мусор убирать перестали. Звоним еще раз, уже в июне, узнать, изменилось ли что-то. Кирилл Суворов отвечает – ничего: «Мусорных контейнеров вообще нет на территории сел и деревень. Услугу они людям должным образом не оказывают, только присылают непонятные платежи, кому-то 200 руб., кому-то 450 руб. Я знаю случаи, когда присылают 1,7 тыс. руб. Я не плачу, я требую от “Рузского регионального оператора” заключить со мной индивидуальный договор. Они отказываются».

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Были и другие проблемы — двойные платежки — это когда счет выставляет не только региональный оператор, но и управляющая компания, которая якобы забыла исключить плату за вывоз отходов из квитанции. С этим столкнулась Ольга из поселка Челюскинский Московской области. Такие счета она получает до сих пор. При этом контейнеров для раздельного сбора мусора в округе нет, но обещают завезти через месяц или через два, рассказывает Ольга: «Уже тысячу рублей я заплатила, скоро опять тысячу платить. А что делать? Если не оплачивать, то будут пени, могут и в суд подать. Звонили узнавать, каким образом будет этот раздельный сбор налаживаться. Сказали, что поставят два бака, но не сразу, а в июне-июле. Система такая: с народа собрать сначала деньги, потом за них же сделать раздельный сбор».

И действительно так и получается. Сам министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин сказал РБК, что развивать современную отрасль по переработке мусора возможно только при достаточных вложениях, а для этого нужно не снижать тарифы, а, наоборот, повышать. Но тогда каждого жителя Московской области можно будет считать акционером, а значит, они должны рассчитывать на дивиденды от мусоропереработки, шутит гендиректор Центра экологических инициатив Владимир Кузнецов. Но добавляет уже серьезно: решить этот вопрос можно и без повышения тарифов, только для этого придется наладить коммуникацию с жителями.

«Надо создать некую структуру на местном уровне. Она должна совещаться с жителям, как они хотят, чтобы была проведена эта работа.

Они за то, чтобы сделали раздельный сбор? Хотят, чтобы дешевле было? Что-то понравилось, что-то не понравилось. Проголосовали, выбрали кого-то ответственного. Надо платить ему что-то. Не проблема это все. Самое страшное — деньги-то есть у государства, но они не освоены», — заключил Кузнецов.

По словам эксперта, из всех денег, выделенных на мусорную реформу, эффективно используется лишь 8%. И повышение тарифов — это самый простой путь, который, кстати, идет вразрез с требованием президент Владимира Путина. В апреле он поручал остановить рост тарифов на вывоз мусора. Тогда же министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин обещал, что этого больше не произойдет: «Президент на совещании сказал, что этим ростом тарифов мы ограничимся, мы дальше расти не будем. Это очень важно».

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По данным международной аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза», россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд руб. в год. Такая сумма появилась из расчета, что каждый гражданин заплатит порядка 1,2 тыс. руб. Эксперты не учитывали при анализе скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.