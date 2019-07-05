Москвичи накопили долги за несуществующий мусор

Власти пытаются скорректировать «мусорную реформу»: ФАС нашла сотни завышенных тарифов. Президент Владимир Путин призвал ведомство следить за ними, а вице-премьер Алексей Гордеев вовсе предложил новую систему расчета «мусорных нормативов». Какую? И почему россиянам от этого не легче? С подробностями — Иван Корякин.

«Мусорной реформе» полгода — москвичи могли прежде не замечать ее, но стоило им открыть дачный сезон, как обнаружилось много интересного. Так, житель столицы Борис получил платежку за мусор, который даже не производил: «Мне предложили заплатить за июнь 400 руб., и якобы за предыдущие пять месяцев скопился долг, итого — 2,4 тыс. Я решил позвонить и узнать, почему должен платить за весь год, когда на дачу приезжаю с мая по сентябрь и то на выходные. На что мне было сказано, что система аналогична коммунальным платежам Москвы, когда собственник платит по факту владения, а не проживания». При этом в деревне Бориса в Рузском районе так и не установили ящики для раздельного сбора, а он уже привык сортировать отходы: «Если бы у меня в поселке поставили отдельные контейнеры для пластика, стекла, бумаги, я бы был готов заплатить.

А так получается, что сортировать мусор я не могу, а платить должен».

Выходит, что мусорная реформа для кого-то оказалась шагом назад. Вот еще пример: СНТ сортировало мусор, имело индивидуальный договор с компанией, которая вывозила эти разноцветные мешки, потом пришел единый оператор, поставил свой контейнер и прислал платежку с большим ценником. В результате вице-премьер Гордеев заявил, что они будут переходить на оплату по факту — сколько намусорил, столько и заплатил. Это поддержит тех, кто разделяет отходы, и простимулирует остальных переходить на раздельный сбор, ведь за него должны давать скидки, говорит глава московского совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов: «Если люди будут знать, что надо платить 100 руб., а не 1 тыс., то, возможно, это станет дополнительным поводом заняться раздельным сбором, ведь, в конце концов, по закону оплачивается оказанная услуга, а не тариф, нарисованный группой товарищей по соглашению сторон».

Другой вопрос: как считать, сколько человек накапливает мусора? По количеству контейнеров и тому, как часто их вывозят, пояснил «Ведомостям» представитель «Российского экологического оператора». То есть во дворе дома стоят пять баков, их забирают раз в сутки — в месяц 150 контейнеров. Остается, видимо, это поделить на количество жильцов, и получится некий средний «мусорный показатель». Если человек уехал в отпуск, тариф все равно не будет индивидуальным, говорит председатель комиссии по природопользованию и экологии Общественной палаты Альбина Дударева: «В этот контейнер могут выкидывать мусор жильцы из соседних дворов, поэтому не факт, что это будут расчетные данные. Другое дело, если бы был установлен какой-нибудь счетчик. К сожалению, мусор сегодня принимают либо по весу, либо по объему».

Кстати, ни вес, ни объем значения не имеют: скажем, в Финляндии есть экосбор около €25 в год — это чуть ли не втрое меньше, чем требуют от Бориса в Рузском районе Подмосковья. Если индивидуальный «мусорный показатель» в России окажется усредненным по многоквартирному дому, то как тогда считали тарифы для целых городов и регионов? Впрочем, судя по тому, насколько они разные и как часто президент их критиковал, возможно одно из двух — либо самые чистоплотные россияне живут в Дагестане, либо с тарифами действительно что-то не так.

И здесь желание вице-премьера Алексея Гордеева изменить ситуацию понятно. Раз уж ФАС с начала года обнаружила 800 случаев незаконного завышения мусорных тарифов, то нужно придумывать что-то новое, а не просто чистить систему.

Также россиян могут освободить от платы за сухой мусор, заявил Алексей Гордеев. В платежке могут остаться только органические отходы.