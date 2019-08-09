Пять человек пострадали при взрыве под Ачинском

В селе Каменка Ачинского района Красноярского края в результате взрыва снаряда пострадали пятеро военнослужащих. По данным регионального правительства, взрыв произошел при проведении работ по разминированию.

Краевой оперативный штаб по ликвидации ЧС принял решение о временном перемещении жителей деревни Каменка в поселок Малиновка. Из города Ачинска и Ачинского района направлено 11 автобусов. На сайте администрации Ачинска сообщается, что вывоз жителей Каменки в пункты временного размещения организован в связи с ухудшением погодных условий.

5 августа на складе боеприпасов вблизи Каменки произошел взрыв арсенала. Инцидент привел к гибели одного человека и ранению еще восьми. Министр обороны России Сергей Шойгу поручил закончить ремонтно-восстановительные работы в течение двух недель.

Оксана Павлова