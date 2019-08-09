В СК начали расследование поставок некачественного топлива для НПАТ

По сообщению нижегородского СУ СК возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при поставке дизельного топлива для муниципальных автобусов.

Уголовное дело касается поставок на МП «Нижегородпассажиравтотранс» так называемого судового топлива вместо качественного дизельного. В администрации именно с этим сернистым топливом связывают поломки дизельных двигателей у двух десятков ЛиАЗов-«гармошек». По версии следствия, в 2017 году представители фирмы-поставщика не исполнили взятые на себя обязательства по поставке дизельного топлива надлежащего качества, соответствующего техническому регламенту и условиям договора. Вместо этого было поставлено топливо, не соответствующее требованиям ГОСТа. «Противоправными действиями представителей фирмы-поставщика муниципальному предприятию причинен ущерб на сумму 193,6 млн рублей», — сообщили в СУ СК. Судя по сумме, урон автопассажирскому предприятию следствие посчитало по всей сумме муниципального контракта.

Напомним, ответственным подрядчиком за поставки топлива по контракту с НПАТ было ООО «Нефтьсервис-НН». Кстати, ранее администрация получила судебное решение о взыскании с поставщика более 17 млн, расторгнув подписанное 31 декабря 2016 года дополнительное соглашение об увеличении закупочной цены с 32 до 36 руб. за литр топлива. Тогдашний глава НПАТ Дмитрий Цыганков заключил это допсоглашение без одобрения руководства городской администрации, позже рассказав в СМИ, что поставщик топлива перед Новым годом «выкрутил ему руки», отказавшись заправлять автобусы по договорной цене контракта. Учредителем и директором ООО «Нефтьсервис-НН» являлась помощница депутата заксобрания Нижегородской области Сергея Зуденкова, сам депутат отрицал какое-либо отношение к данной организации.

Иван Сергеев