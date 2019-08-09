Гендиректор ЛСР: Компания изучает развитие проекта «Чижика» до Всеволожска

Вопрос организации частной трамвайной сети между Петербургом и Всеволожском по аналогии с «Чижиком» в Красногвардейском районе города обсуждается, заявил гендиректор группы ЛСР Андрей Молчанов.

«Мы обсуждаем этот вопрос с Александром Юрьевичем (Дрозденко, губернатором Ленобласти — “Ъ-СПб”). Она (схема реализации — “Ъ-СПб”) немного сложная, так как участие принимает два субъекта: Петербург и Ленобласть. Инвестором является компания «Лидер». Это непростой проект, но возможность реализации всегда существует. Мы не отказываемся от этого, и в данный момент идет изучение этого проекта»,— заявил он, отвечая на вопрос о развитии трамвайной сети «Чижика» в других районах города. Господин Молчанов подчеркнул, что речь идет о транспортной связи областного Всеволожска и Петербурга.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 35% ТКК принадлежит ЗАО «ИК "Лидер"», на 20% — ПАО «Группа ЛСР». Весной 2018 года Суверенный фонд Саудовской Аравии (СФСА) приобрел 13% долей в ТКК (акции продало ЗАО «ИК "Лидер"», которому раньше принадлежало 60%). Еще 10% долей перешло государственному Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ), остальное перераспределено между другими учредителями.

Соглашение о реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга Смольный и ТКК подписали в мае 2016 года. Стоимость реализации проекта, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию в течение 30 лет, составляет 33,7 млрд рублей. Запустить движение на участке планируется 1 сентября 2019 года.

Ольга Кантемирова, Яна Войцеховская