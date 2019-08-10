Экономика совместного затруднения

Пионеры экономики совместного потребления, мобильные сервисы такси Uber и Lyft долгие годы утверждали, что их главная задача — сделать ситуацию на дорогах лучше, попутно сократив пользование личным автотранспортом. Но теперь их собственное исследование показывает, что они не справились ни с первой, ни со второй задачей.

На этой неделе вышло исследование компании Fehr & Peers, выполненное по заказу двух ведущих мобильных сервисов такси в США — Uber и Lyft. Компании, вот уже долгие годы отбивающиеся от упреков в том, что они никак не улучшают ситуацию на дорогах, а стали просто новыми таксомоторными компаниями, решили наконец опровергнуть эти доводы. Но в результате их собственное исследование показало, что за почти десятилетие существования этих сервисов они не сумели ни отучить горожан от пользования личным автотранспортом, ни улучшить ситуацию на дорогах в целом.

Объектами исследования Fehr & Peers стали шесть городов США и их регионы — Бостон, Вашингтон, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сиэтл. Компания должна была изучить показатели расстояния, которое покрывают автомобили Uber и Lyft, и сравнить их с объемом поездок, совершаемых остальным транспортом в этих городах и их пригородах. А в качестве контрольного временного промежутка был взят сентябрь прошлого года — месяц с наименьшим потоком автомобилей, связанным с поездками горожан на отдых.

Результаты исследования показали, что доля поездок автомобилей Uber и Lyft в регионах составляет всего 1–3% от общего дорожного трафика. В самих городах этот показатель колеблется от 2% до 13%. Доля поездок, совершенных водителями двух сервисов такси в таких городах, как Сиэтл, Чикаго и Лос-Анджелес, составила всего 2–3%. В Вашингтоне и Бостоне на их долю пришлись 7% и 8% от общего трафика в городе соответственно. В Сан-Франциско — родном городе для обеих компаний — этот показатель составил 13%.

Данные исследования того ставят под сомнение аргумент о том, что мобильные сервисы такси — панацея от загруженности дорог.

Как выяснилось, машины Uber и Lyft в среднем преодолевают треть от общего пути в поисках или ожидании подходящего заказа, еще 9–10% приходятся на поездку непосредственно к клиенту.

Таким образом, полезное перемещение автомобиля с пассажиром занимает всего 54% от общего расстояния, пройденного им.

Это подтверждается и статистикой, собранной Управлением транспорта Сан-Франциско — SFCTA — за период с 2010 по 2016 год, когда сервисы были созданы и начали активно развиваться. По данным SFCTA, опубликованным в октябре 2018 года, скорость движения через основные дорожные артерии города снизилась на 29%, а ситуация с пробками ухудшилась на 60%. И по мнению властей, Uber и Lyft несут половину ответственности за эти ухудшения. Так, расстояние, преодолеваемое автотранспортом в городе, выросло за эти годы более чем на миллион километров, 47% из которых пришлись на мобильные сервисы такси. Ситуация с пробками на дорогах ухудшилась примерно на 40 тыс. часов задержек за шесть лет, 51% от этого числа приходится на Uber и Lyft.

Кирилл Сарханянц