Выручка «Метафракса» в первом полугодии выросла на 7%

Выручка ПАО «Метафракс» за 6 месяцев 2019 года составила 13,1 млрд руб., что на 7% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

За I полугодие 2019 года ПАО «Метафракс» выпустило товарной продукции на сумму 13,6 млрд руб., это на 9,3% выше соответствующего показателя прошлого года. Доля метанола в общем объеме товарной продукции составила 55%. Доля экспорта в объеме продаж — 43%.

Фактический объем производства метанола в I полугодии 2019 года составил 614,8 тыс. тонн (+3,3 тыс. тонн к I полугодию 2018 года). Выпуск концентрированного формалина составил 133,9 тыс. тонн (+10,4 тыс. тонн к I полугодию 2018 года). Производство КФК составило 94,4 тыс. т. Объем производства пентаэритрита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 710 тонн и достиг 12,1 тыс. тонн. Выработка уротропина составила 18 тыс. тонн.

«Метафракс» — один из крупнейших производителей метанола и формалина в России. Головное предприятие расположено в Губахе. В группу входят химический завод «Карболит» в подмосковном Орехово-Зуеве и производство синтетических смол «Метадинеа», расположенное на двух площадках — в Подмосковье и Пермском крае, а также компания по производству формальдегида и синтетических смол Metadynea Austria (Кремс, Австрия). В составе строительных активов — ООО «Метатрансстрой». В состав группы входит также ООО «Инженерно-технологический центр „Метафракс“» (ООО «ИТЦ „Метафракс“»). IT-обслуживание осуществляет ООО «Метафракс-Информ».