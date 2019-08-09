Мэрию Усть-Катава и горводоканал Кусы оштрафовали за загрязнение рек канализационными стоками

Министерство экологии Челябинской области оштрафовало администрацию Усть-Катава и кусинский горводоканал за сброс неочищенных стоков в реки Юрюзань и Куса. За загрязнение водоемов они заплатят всего 20 тыс. и 30 тыс. соответственно.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, в министерство поступила жалоба о том, что из-за аварийного состояния очистных сооружений в поселке Вязовая Усть-Катавского городского округа в реку Юрюзань попадают неочищенные стоки. В результате выездной проверки было установлено, что сооружения вообще не работают, а сточные воды сбрасываются на рельеф, затем попадая в водоем. В отношении администрации Усть-Катава специалисты минэкологии возбудили административное дело и выдали предписание об устранении нарушений. Но оно не было исполнено. Министерство возбудило еще одно дело и направило в суд иск к администрации с требованием организовать водоотведения поселка Вязовая без загрязнения окружающей среды. Заявление удовлетворено – в течение полугода мэрия Усть-Катава должна устранить все нарушения.

Аналогичная проблема возникла в Кусе. Местные жители сообщили о сливе неочищенных сточных вод в реку Куса в районе канализационных насосных станций. В ходе проверки специалисты зафиксировали сброс стоков вод в реку из металлической трубы, расположенной в районе улицы Айской. По данному факту проведено административное расследование. ООО «Горводоканал» оштрафован на 30 тыс. руб.