«Солнечные продукты» признаны банкротом по иску «Русагро»

ООО «Торговый дом «Солнечные продукты» признан банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области.

Как уточнили в пресс-службе суда, с заявлением о признании ТД несостоятельным в судебный орган обратилось 14 марта ООО «Группа Компаний «Русагро», сумма исковых требований составила 608,05 млн руб., из которых 600 млн руб. – долг по кредиту, 8,05 млн руб. – проценты за пользование кредитом за период с 1 октября по 30 ноября 2018 года.

Общество признано банкротом по упрощенной процедуре, в отношении него введено конкурсное производство сроком на пять месяцев - до 25 декабря. Конкурсным управляющим должника утвержден член Саморегулируемой организации «Ассоциация арбитражных управляющих «Паритет» Андрей Тулькин.