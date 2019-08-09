Мэра Туапсе Владимира Зверева подозревают в превышении полномочий при распоряжении землей

Стали известны подробности уголовного дела против Владимира Зверева, главы города Туапсе – чиновника подозревают в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Информацию об этом распространило следственное управление СКР по краю.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, Владимир Зверев вчера был арестован. По данным СКР, господин Зверев предоставил местному жителю в аренду участок по заниженной цене, что повлекло ущерб бюджету города Туапсе на 23 млн руб. По версии следствия, 24 мая 2019 года мэр Туапсе издал постановление о предоставлении господину Медведеву В.Е. в аренду на 49 лет участка, расположенного на площади Привокзальной. Таким образом, по данным СКР, мэр намеревался отблагодарить господина Медведева за оказанные администрации услуги. Стоимость аренды составила 296 тыс. руб. в год вместо рыночной цены в 770 тыс. руб. в год. Для сокрытия своих противоправных действий чиновник подделал даты в документах о выделении земли, считает следствие.

В четверг в социальных сетях появилось видео фрагмента допроса господина Зверева, а также задержания начальника отдела имущественных и земельных отношений администрации Ирины Винтер. Администрация города на своем сайте распространила заявление о том, что новости об арестах якобы являются фейковыми, но вскоре это разъяснение было удалено.

Анна Перова, Краснодар