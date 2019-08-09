На безрыбье можно 30 раков

С 1 января 2020 года до 30 млн российских рыболовов-любителей будут ловить рыбу строго по суточным нормативам. По правилам, которые разрабатывает Росрыболовство, если рыбак попадется с уловом, превышающим лимит, он будет оштрафован. Мнения рыболовов разделились: одни ждут от изменений в законодательстве увеличения популяции рыб, другие воспринимают меры как ограничение прав.

Как заявили “Ъ” в Росрыболовстве, в ведомстве на различных стадиях разработки находятся шесть проектов подзаконных правовых актов, которые, в частности, регламентируют полномочия региональных властей в области ограничения на вылов рыбы, а также, например, вводят регулирование применения так называемых жаберных сетей. Документы разрабатываются в рамках ФЗ №475 «О любительском рыболовстве», который принят 25 декабря 2018 года и вступит в силу в следующем году. Он гарантирует свободный «бесплатный доступ граждан к рыболовству в личных целях», а также сохраняет возможность использования рыбаками сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Закон вводит запрет на рыбалку с использованием взрывчатых, химических веществ и с помощью электротока и вводит понятие суточной нормы вылова.

В пресс-службе Росрыболовства “Ъ” заявили, что любительской рыбалкой в России увлекаются около 25–30 млн человек. По словам руководителя ведомства Ильи Шестакова, «обновленное законодательство принципиально меняет подход к государственному управлению в области любительского рыболовства». Он отметил, что в основе нового закона «понимание любительского рыболовства как деятельности граждан, направленной на удовлетворение личных потребностей, которая осуществляется свободно и бесплатно в рамках установленных правил». И тут же добавил, что законом устанавливаются дополнительные ограничения «в целях формирования единого подхода» и для «сохранения водных биоресурсов и среды их обитания».

Суточные нормы вылова разрабатывались по рекомендациям рыбохозяйственных научных институтов, с учетом мнений субъектов РФ и региональных общественных организаций рыболовов-любителей, говорят в Росрыболовстве. «В каждом регионе она будет своя, в зависимости от ситуации»,— пояснили “Ъ” в пресс-службе ведомства. Так, в Москве и Московской области в день можно выловить 3 судака, 5 щук, 30 раков и до 50 мальков. Вес добытого не должен превышать 5 кг. Соответствующие нормы утверждены приказом Минсельхоза РФ от 18.04.2018 №164.

«Практика контроля требований по норме вылова показывает, что ограничения нуждаются в доработке»,— прокомментировал новшества и. о. руководителя контроля надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков.





По его словам, есть проблемы в определении инспектором рыбоохраны «периода нахождения рыбака на водоеме при подсчете допустимого лимита добычи». Поэтому рыбакам запретят хранение и транспортировку добычи больше двух-трех суточных норм.

В разрабатываемых ведомственных актах говорится, что при обнаружении в машине более 50 кг рыбы без сопроводительных документов грозит ответственность по ч. 2 ст. 8.37. КоАП РФ («Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»). «Продукция в таком количестве может нести уже ветеринарную угрозу. Поэтому наличие необходимой справки позволит контролировать законность происхождения продукции»,— подчеркнул Илья Шестаков.

«В этот год существенных изменений в жизни рыболовов-любителей не произошло»,— заявил “Ъ” начальник отдела спортивного и любительского рыболовства российской ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» Анатолий Козырь. По его словам, у любителей рыбалки нет консолидированного мнения относительно законодательных инициатив. «Те, кто помоложе, привыкли, что можно удить сколько угодно. Они считают, что нарушаются их права. Те, кто постарше, помнят советские нормы вылова и стараются сдерживать себя»,— говорит господин Козырь. Он заявил, что закон должен будет внести порядок и восполнить популяцию рыбы в московских водоемах, но сомневается в его надлежащем исполнении: «Одно дело принять закон, другое его применить. Сейчас я сижу у водоема, никаких инспекторов не видно».

В пресс службе подчеркнули, что с 2020 года будет введен прямой запрет для рыбаков-любителей на ловлю жаберными сетями в России, за исключением территорий Дальнего Востока, Сибири и Севера.

При этом будет запрещено не только использование сетей (ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов»), но и их оборот. Как заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов, это позволит бороться с производством и распространением самых опасных с точки зрения загрязнения окружающей среды так называемых китайских сетей. «Сети будут поштучно маркировать и вносить в единый реестр, закрепляя орудие лова за конкретным гражданином, что позволит эффективно контролировать их использование и пресекать браконьерство»,— пояснил замруководителя Росрыболовства.

Николай Борисов