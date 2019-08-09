Полиция задержала группу ульяновских автомошенников

Сотрудниками ГУ уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Ульяновской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении двенадцати эпизодов мошенничества в сфере автострахования, сообщила в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как сообщает МВД, по версии органов предварительного следствия, злоумышленники приобретали в автосалонах дорогостоящие иномарки и оформляли на них полисы ОСАГО, а затем на нескольких подконтрольных станциях техобслуживания устанавливали на автомобили кузовные детали с повреждениями, характерными для ДТП.

После этого в Ульяновской области и Москве подозреваемые инсценировали аварии и направляли в страховые компании документы для получения выплат, размер присвоенных сумм составлял от 100 до 400 тыс. руб. за каждое ДТП. Общая сумма нанесенного страховым компаниям ущерба превысила 2 млн руб.

Известно, что основное расследование вел межрегиональный отдел оргпреступности УМВД по Ульяновской области. Следственной частью СУ регионального УМВД возбуждено уголовное по факту мошенничества в сфере страхования, совершенного организованной группой (ч.4 ст. 159.5 УК РФ - до 10 лет лишения свободы).

В результате оперативно-розыскных мероприятий предполагаемый лидер группы и пятеро активных участников задержаны в Москве. Двое подозреваемых арестованы и находятся в СИЗО, еще двоим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные фигуранты уголовного дела находятся под подпиской о невыезде.

В ходе обысков обнаружены и три автомобиля, предположительно использовавшиеся в инсценировках ДТП. В МВД полагают, что подозреваемые могут быть причастны к совершению более 25 аналогичных преступлений.

О проблемах с существованием в Ульяновске мошеннических групп, специализирующихся на «автоподставах» и отсуживании крупных сумм по фиктивным ДТП уже неоднократно в прошлые годы заявляли различные страховые компании. Именно в связи с большим количеством страховых случаев ЦБ РФ как регулятор рынка ОСАГО ввел для Ульяновска в 2015 и 2016 г. один из самых высоких в России территориальных коэффициентов (1,5) к стоимости полиса ОСАГО.

Начиная с 2018 года полиция региона при содействии УФСБ пресекает деятельность подобных ОПГ. Так, в декабре 2018 года к различным срокам лишения свободы приговорены 11 членов ОПГ, которые устраивали фиктивные ДТП в Димитровграде Ульяновской области, нанеся ущерб страховым компаниям в 3,5 млн руб. В апреле прошлого года еще двое жителей Димитровграда приговорены к обязательным работам за неудавшуюся попытку инсценировать аварию. Год назад за аналогичные преступления к реальным срокам лишения свободы приговорены четверо членов ОПГ автоюристов, организовывавших компенсации за ложные ДТП (общий ущерб более 7 млн руб.). «Еще одно очень крупное и многоэпизодное уголовное дело ОПГ, занимавшейся мошенничеством в сфере ОСАГО, сейчас пока еще расследуется», - пояснили в УМВД.

Сергей Титов, Ульяновск