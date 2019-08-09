Владимир Зеленский рассчитывает на инвесторов и туристов

Украина привлечет инвесторов, игроков и туристов: президент страны Владимир Зеленский пообещал легализовать казино и выставить на торги сельхозземли. Так он рассчитывает перезагрузить экономику и получить еще больше денег от Международного валютного фонда. Украина, по словам Зеленского, должна стать «магнитом для инвестиций». Возможно ли это? Выяснял Иван Корякин.

Центром игорного бизнеса на Украине, видимо, станет Одесса — там 25 пятизвездочных отелей, по данным Booking.com. Именно в них, по мнению Зеленского, и стоит открывать казино, избавляясь от «нафталинового постсоветского регулирования». Идея хорошая, правда, придется избавляться и от теневого сектора, говорит эксперт по игорному бизнесу Дмитрий Слободкин: «Несмотря на то, что там с 2009 года закрыты азартные игры, все же работает колоссальное количество подпольных казино, игровых автоматов — что хочешь есть. Во всяком случае, налоги пойдут. Лучше 10 млрд в бюджет, чем они будут играть подпольно, и ничего с этим государство сделать не сможет».

Это могло бы напомнить Белоруссию, но там работают очень разные казино, далеко не пятизвездочные. В апреле легализовали и онлайн-площадки. Больше похоже на формат Красной поляны — там тоже Черное море и дорогие отели. Осталось только привлечь игроков в Одессу.

Но Зеленский пригласил не только их — он ждет и туристов, как на черноморском побережье, так и в Чернобыле. Зона отчуждения, по его словам, должна стать «землей свободы», символом новой Украины. У Киева есть идеи и получше, отмечает доцент национального университета им. Тараса Шевченко Андрей Длигач:

«Украина должна ассоциироваться не с Чернобылем и не с прошлым, а с событиями будущего.

И здесь большая надежда на то, что у президента достаточно советников и людей в команде, которые ориентированы как раз на развитие проекта будущего, а именно — привлечение технологических инвесторов в Украину, развитие IT-кластеров. “Государство в смартфоне” — это базовая идея, которая сейчас реализуется. Все это даст существенно больший результат и с туристической, и инвесторской точки зрения».

Месяц назад Зеленский открыл «зеленый коридор» в чернобыльскую зону. Обнаружили много интересного. Оказалось, там украинские и британские ученые производят водку под названием «Атомик». По словам создателей, в ней радиации не больше, чем в обычной. Но это не помешало лондонскому бармену заметить в водке фруктовые ноты, пишет «Би-би-си».

Но экономический рост Украине обеспечит другое — в стране начнется земельная реформа. В продажу поступят 40 млн га. Киев рассчитывает, что это оценят иностранные инвесторы и МВФ, от которого на Украине ждут еще $5-10 млрд. Ожидаемый эффект от земельной реформы — пятипроцентный рост ВВП ежегодно. Но это слишком оптимистичный сценарий, полагает руководитель украинского Центра политического и экономического анализа Александр Кава: «Я не верю, что такие показатели реально достичь за пять лет.

Пока Украина не показала какой-то эффективности в привлечении иностранных инвестиций. Более того, мы уже имеем опыт президента Петра Порошенко, который все время говорил о подобном привлечении, при этом реальные цифры были гораздо хуже, чем показатели до 2014 года».

Главную идею Зеленский сам озвучил на форуме в Турции: «Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украину — я защищаю ваши инвестиции — мы вместе растем». Другой вопрос, что у нового президента еще не так много возможностей и опыта. Так что пока это лишь заявление, как и многие другие.

Также Владимир Зеленский анонсировал «большую приватизацию». Она должна начаться в этом году. Украина, по его словам, продаст инвесторам «сотни интересных объектов».