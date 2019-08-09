Последний год колхозной собственности

Президент Украины Владимир Зеленский обещал до конца 2019 года провести земельную реформу и запустить процесс создания рынка агроземель в стране. Последнее является требованием МВФ и Всемирного банка, базовый закон об обороте сельхозземель еще не принят. Эксперты спорят только о том, как должен быть устроен один из важнейших рынков в стране,— в том, что он нужен, сомнений нет.

В ходе визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свое намерение до конца 2019 года запустить очередной виток земельной реформы, предполагающий появления рынка купли-продажи сельхознаделов. «В этом году мы обязательно проведем земельную реформу, которая уже в следующем году позволит создать рынок земли на 40 млн га, которая является одной из лучших в мире по качеству»,— заявил он на встрече с турецкими бизнесменами. В июне на встрече с инвесторами, организованной ЕБРР, господин Зеленский уже обещал: «Если в сентябре будет правительство, в этом году вопрос с землей решим».

Активные попытки провести земельную реформу, запустив соответствующий рынок, начали предприниматься со времен второго президента страны — Леонида Кучмы. В начале 2000-х колхозные земли были распределены на основе земельных сертификатов в частные руки, но с 2002 года действует мораторий на продажу сельхозугодий, который до сих пор продлевался, последний раз — экс-президентом Петром Порошенко, накануне выборов в феврале 2019 года он был продлен до 2020 года. Отсутствие возможности продавать земельные участки привело к развитию в стране малопрозрачного рынка долгосрочной аренды сельскохозяйственных земель. «Договоры (аренды.— “Ъ”) с владельцами земельных сертификатов составлены так, чтобы не отдавать землю вообще. То есть закрепили право первой ночи при снятии моратория на продажу земли»,— признавал господин Кучма в 2009 году. «Если кто-то считает, что земля государственная — это неправда. Земля давно разделена и принадлежит землевладельцам»,— признавал, в свою очередь, в январе текущего года и господин Порошенко.

Запуск земельного рынка является не только частью предвыборной программы Владимира Зеленского, но и требованием кредиторов Украины — Всемирного банка и МВФ.

О том, что соответствующая реформа является первоочередной, в начале 2019 года заявили послы стран G7. По оценкам Всемирного банка и украинской инвестгруппы Dragon Capital, появление рынка потенциально может прибавить 0,6–1,6% пунктов к росту ВВП и привлекать $1–2 млрд дополнительных инвестиций ежегодно.

Противниками скорого запуска свободного оборота рынка земли выступают фермеры и представители небольших животноводческих компаний. «Государство должно предупредить выкуп за бесценок земель сельхозназначения у неосведомленных жителей сел. Ожидаемым проектом земельной реформы Кабинета министров Украины планируется, что будет предусмотрена привязка минимальной цены продажи земли к нормативной оценке (фактически мизерной оценке). Мы не поддерживаем такие условия»,— говорила в июле этого года глава Ассоциации животноводов Украины Ирина Паламар. Продление Петром Порошенко моратория на продажу земли в канун президентских выборов было принято под давлением фермеров, которые боялись «дикого рынка земли», хотя Минэкономики страны было против. «Отсутствие рынка земли ухудшает благосостояние 6,9 млн украинцев—владельцев паев. В условиях ослабленной конкуренции из-за отсутствия рынка владельцы получают за аренду участков плату, которая занижена в пять раз: $50 за 1 га в год вместо $250 за 1 га, как в Болгарии или Польше»,— замечали в ведомстве.

По словам гендиректора Dragon Capital Томаша Фиала, авторы нескольких существующих сейчас вариантов базового законопроекта не могут прийти к согласию по следующим базовым пунктам:

могут ли юрлица (и какие именно) становиться владельцами земли;

сколько гектаров может принадлежать одному собственнику;

в каком объеме и какие госземли необходимо выставлять на продажу;

с какой даты стартует рынок.

Старший экономист проекта «Поддержка реформ в сельском хозяйстве и земельных отношениях в Украине» Киевской школы экономики Олег Нивьевский и старший проектный менеджер по земельной реформе офиса реформ правительства страны Андрей Мартын убеждены, что запуск рынка с продажи госземли — плохая идея: такой подход, помимо прочего, завышает ценовые ожидания и вытесняет с рынка фермеров. Согласно опросам Института аграрной экономики Национальной академии аграрных наук Украины, проведенным среди 3 тыс. украинцев—владельцев паев, только 10% из них готовы их продавать, почти 50% согласны покупать землю.

Афанасий Сборов