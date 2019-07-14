Торговля вышла в плюс

Первое полугодие оказалось удачным как для торговых центров, так и для сегмента стрит-ритейла. Вакантность в крупных объектах и в основных торговых коридорах сокращается, а интерес покупателей к ним растет. Но в ближайшее время собственникам недвижимости вряд ли удастся серьезно увеличить ее стоимость: вакантность в сегменте торговых центров снова может вырасти за счет увеличения объемов ввода, а в случае со стрит-ритейлом этого не предполагает профиль арендаторов.

Крытые помещения

Вакантность в торговых центрах Москвы по итогам второго квартала опустилась до 4,1% — это рекордный минимум с середины 2014 года. Такие данные приводят в компании JLL. Руководитель отдела исследований компании Олеся Дзюба объясняет динамику низким объемом ввода новых торговых площадей в последние несколько лет: это привело к нехватке площадей для развития ритейлеров. Ввод торговых центров действительно сокращается не первый год. Согласно оценкам Cushman & Wakefield, если в 2016 году в Москве было сдано 384 тыс. кв. м, то в 2017 году показатель сократился до 135 тыс. кв. м, а в 2018-м — до 108 тыс. кв. м.

Хотя уже в этом году тренд может измениться: согласно данным JLL, в Москве запланировано к вводу 361 тыс. кв. м.

«Это на треть больше показателя последних двух лет, вместе взятых»,— обращает внимание госпожа Дзюба. На этом фоне, по ее прогнозам, вакантность в Москве к концу года может вырасти до 4,9%. Но вместе с запланированным увеличением объема ввода торговой недвижимости к объектам начал возвращаться интерес покупателей. Как следует из данных Watcom Group, показатель Shopping Index, отражающий, в частности, динамику посещаемости торговых центров, по итогам первого полугодия в Москве вырос на 1%, а в среднем по России — на 2,2%. Ранее он показывал в основном негативную динамику.

Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает начавшийся рост Shopping Index со стабилизацией потребительских настроений. «Люди стали больше ходить в торговые центры в поисках лучших предложений»,— замечает он. Похожий тренд заметила старший аналитик отдела исследований рынка CBRE Екатерина Сизанова. «Потребители менее склонны совершать покупки большими объемами и все чаще предпочитают ходить в магазин, расположенный рядом с домой или работой, с большей частотой и за малыми партиями»,— рассуждает она.

Динамика стоимости помещений стрит-ритейла в основных торговых коридорах Москвы Уровень вакантных площадей Средние ставки аренды Улица II кв. 2019 года Изменение (п. п.) к II кв. 2018 года руб./кв. м/год Изменение (%) к II кв. 2018 года Мясницкая 4,40% 1,1 п. п. 85 000 6,30% Никольская 6,50% 1,3 п. п. 140 000 -6,70% Б. Дмитровка 2,10% -6,4 п. п. 90 000 0,00% Патриаршие Пруды 9,00% 3,2 п. п. 140 000 7,70% Арбат 6,50% 1,3 п. п. 105 000 0,00% Тверская 2,60% -2,0 п. п. 85 000 -15,00% Пятницкая 7,70% 0,6 п. п. 70 000 -12,50% Садовое кольцо 8,50% -1,0 п. п. 70 000 0,00% Петровка 8,70% -2,9 п. п. 150 000 0,00% Кузнецкий Мост 11,10% 1,4 п. п. 155 000 3,30% 1-я Тверская-Ямская 11,00% -3,5 п. п. 70 000 -6,70% Столешников переулок 11,10% 0,0 п. п. 205 000 0,00% Новый Арбат 6,50% -5,7 п. п. 110 000 4,80% открыть таблицу в новом окне Источник: данные CBRE.

В Санкт-Петербурге, по данным JLL, вакантность по итогам первого полугодия составила 3,6%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.

Но положительная динамика связана не с выходом на рынок новых объектов, а с увеличением числа закрытых магазинов.

Консультанты объясняют: речь идет об уходе ритейлеров из сложных объектов и точечной реконцепции успешных торговых комплексов. По прогнозам JLL, к концу года доля свободных площадей в Санкт-Петербурге вновь снизится до 3,2–3,3%.

Уличный спрос

Доля вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла в Москве, по данным CBRE, по итогам первого полугодия составила 7,7%, оказавшись рекордно низкой за последние три года. Позитивную динамику консультанты связывают с активным развитием арендаторов в центральной части города на благоустроенных улицах. В Colliers International указывают на еще более выраженную позитивную динамику. Согласно расчетам компании, по итогам первого полугодия доля пустующих помещений на торговых улицах составила 5,6% против 6% в первом квартале.

Высокий интерес к помещениям стрит-ритейла, по данным консультантов, сейчас демонстрируют в первую очередь предприятия общественного питания и продуктовые ритейлеры.

В Санкт-Петербурге динамика пока остается менее выраженной. По данным JLL, на конец второго квартала в городе пустовало 7,7% помещений. Это примерно соответствует аналогичному показателю последних нескольких лет и ниже цифры за аналогичный период прошлого года на 0,3 процентного пункта. При этом консультанты указывают, что весна для петербургского рынка стрит-ритейла оказалась периодом нетипичного затишья: общее количество открытий новых магазинов и ресторанов сократилось на 7% относительно первого квартала, в то время как обычно динамика оказывается противоположной.

Диапазон ставок аренды на основных торговых улицах Санкт-Петербурга по итогам 2-го квартала 2019 года Торговый коридор Уровень арендных ставок, руб. за кв. м в месяц (вкл. НДС) Минимум Максимум Невский проспект, основная часть 8 500 13 000 Старо-Невский проспект 3 000 6 000 Улица Рубинштейна 3 500 6 000 Московский проспект 2 500 6 000 Большая Конюшенная улица 3 000 5 500 Садовая улица 2 500 5 500 Каменноостровский проспект 2 000 5 500 Владимирский проспект 2 500 4 500 Большой проспект П.С. 2 000 4 000 6-7 линии В.О. 2 500 4 000 Средний проспект В.О. 1 800 4 000 открыть таблицу в новом окне Источник: JLL

Руководитель отдела исследований рынка недвижимости Maris Алена Волобуева при этом указывает, что рост средних ставок аренды помещений стрит-ритейла в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет сдерживать профиль арендаторов: большинство из них работают в среднем ценовом диапазоне и в принципе не готовы к высокой стоимости помещений.

Александра Мерцалова