Торговля вышла в плюс

Первое полугодие оказалось удачным как для торговых центров, так и для сегмента стрит-ритейла. Вакантность в крупных объектах и в основных торговых коридорах сокращается, а интерес покупателей к ним растет. Но в ближайшее время собственникам недвижимости вряд ли удастся серьезно увеличить ее стоимость: вакантность в сегменте торговых центров снова может вырасти за счет увеличения объемов ввода, а в случае со стрит-ритейлом этого не предполагает профиль арендаторов.
Крытые помещения
Вакантность в торговых центрах Москвы по итогам второго квартала опустилась до 4,1% — это рекордный минимум с середины 2014 года. Такие данные приводят в компании JLL. Руководитель отдела исследований компании Олеся Дзюба объясняет динамику низким объемом ввода новых торговых площадей в последние несколько лет: это привело к нехватке площадей для развития ритейлеров. Ввод торговых центров действительно сокращается не первый год. Согласно оценкам Cushman & Wakefield, если в 2016 году в Москве было сдано 384 тыс. кв. м, то в 2017 году показатель сократился до 135 тыс. кв. м, а в 2018-м — до 108 тыс. кв. м.
«Это на треть больше показателя последних двух лет, вместе взятых»,— обращает внимание госпожа Дзюба. На этом фоне, по ее прогнозам, вакантность в Москве к концу года может вырасти до 4,9%. Но вместе с запланированным увеличением объема ввода торговой недвижимости к объектам начал возвращаться интерес покупателей. Как следует из данных Watcom Group, показатель Shopping Index, отражающий, в частности, динамику посещаемости торговых центров, по итогам первого полугодия в Москве вырос на 1%, а в среднем по России — на 2,2%. Ранее он показывал в основном негативную динамику.
Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает начавшийся рост Shopping Index со стабилизацией потребительских настроений. «Люди стали больше ходить в торговые центры в поисках лучших предложений»,— замечает он. Похожий тренд заметила старший аналитик отдела исследований рынка CBRE Екатерина Сизанова. «Потребители менее склонны совершать покупки большими объемами и все чаще предпочитают ходить в магазин, расположенный рядом с домой или работой, с большей частотой и за малыми партиями»,— рассуждает она.
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Источник: данные CBRE.
В Санкт-Петербурге, по данным JLL, вакантность по итогам первого полугодия составила 3,6%, что на 0,5 процентного пункта больше, чем годом ранее.
Консультанты объясняют: речь идет об уходе ритейлеров из сложных объектов и точечной реконцепции успешных торговых комплексов. По прогнозам JLL, к концу года доля свободных площадей в Санкт-Петербурге вновь снизится до 3,2–3,3%.
Уличный спрос
Доля вакантных площадей в сегменте стрит-ритейла в Москве, по данным CBRE, по итогам первого полугодия составила 7,7%, оказавшись рекордно низкой за последние три года. Позитивную динамику консультанты связывают с активным развитием арендаторов в центральной части города на благоустроенных улицах. В Colliers International указывают на еще более выраженную позитивную динамику. Согласно расчетам компании, по итогам первого полугодия доля пустующих помещений на торговых улицах составила 5,6% против 6% в первом квартале.
В Санкт-Петербурге динамика пока остается менее выраженной. По данным JLL, на конец второго квартала в городе пустовало 7,7% помещений. Это примерно соответствует аналогичному показателю последних нескольких лет и ниже цифры за аналогичный период прошлого года на 0,3 процентного пункта. При этом консультанты указывают, что весна для петербургского рынка стрит-ритейла оказалась периодом нетипичного затишья: общее количество открытий новых магазинов и ресторанов сократилось на 7% относительно первого квартала, в то время как обычно динамика оказывается противоположной.
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Источник: JLL
Руководитель отдела исследований рынка недвижимости Maris Алена Волобуева при этом указывает, что рост средних ставок аренды помещений стрит-ритейла в Санкт-Петербурге в ближайшее время будет сдерживать профиль арендаторов: большинство из них работают в среднем ценовом диапазоне и в принципе не готовы к высокой стоимости помещений.
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