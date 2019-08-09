К психиатрической больнице минздрава Удмуртии присоединят три учреждения

К БУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница министерства здравоохранения Удмуртии» присоединят три учреждения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства региона. Документ подписал премьер Ярослав Семенов.

«Реорганизовать БУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница министерства здравоохранения Удмуртии» в форме присоединения к нему ГКУ «Первая республиканская психоневрологическая больница», ГКУ «Третья республиканская психоневрологическая больница» и БУЗ «Глазовский межрайонный психоневрологический диспансер», сохранив наименование и основные цели деятельности реконструируемого учреждения»,— говорится в распоряжении. Минздрав региона должен «обеспечить проведение мероприятий, связанных с реорганизацией учреждения», в четырехмесячный срок с 8 августа 2019 года.