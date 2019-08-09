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Mail.ru ввел возможность быстрой оплаты из почтового ящика

Почтовый сервис Mail.ru внедрил виджет для быстрой оплаты счетов из списка входящих писем. Механизм сам определяет сообщения, содержащие счета или платежную информацию, уточнили в пресс-службе Mail.ru Group. Через виджет, в частности, можно оплатить штрафы ГИБДД или пополнить счет мобильного телефона. Сервис также работает с проектами Mail.ru Group.

Встроить возможность оплаты в письмо есть у любой компании, говорят в интернет-холдинге. Организациям, высылающим счет, Mail.ru предлагает подключиться к сервису, согласовав уникальный идентификатор и встраивая в письмо специальный код. Письма с кнопками оплаты будут проходить дополнительную проверку безопасности с целью исключить фишинг и другие способы обманным путем получить доступ к финансовым данным пользователя.

Оплата будет производиться с банковской карты, данные которой можно сохранить. Платежи Mail.ru проводит через собственную РНКО «Деньги.Мэйл.Ру», уточнили в компании. Сервис уже запущен в десктопной версии, к осени появится в мобильных приложениях.

Возможность оплачивать штрафы и пополнять счета появилась в почте Mail.ru год назад, но только в теле письма и без использования виджета. В почте «Яндекса» именно такой функции нет, но при поисковом запросе «оплата штрафов» или «пополнить мобильный» возможность оплаты появляется в выдаче.

Данила Моисеев, Дмитрий Шестоперов


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