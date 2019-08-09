Медведев пообещал президенту Киргизии поддержку России

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия продолжит оказывать помощь Киргизии, с которой у нее сейчас «действительно очень хорошие продвинутые отношения». «Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом»,— сказал он на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым (цитата по ТАСС).

Дмитрий Медведев также передал главе республики привет от президента РФ Владимира Путина. По его словам, российский лидер считает, что «сегодняшние встречи внесут свой вклад в копилку двустороннего партнерства между нашими странами».

Президент Киргизии на это ответил, что между государствами действительно установился тесный политический контакт. «Мы всегда чувствуем вашу поддержку»,— сказал господин Жээнбеков.

Напомним, встреча состоялась на фоне ситуации с арестом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Ему предъявили предварительные обвинения по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Перед этим, 7 августа, экс-президента Киргизии, которого нынешнее руководство обвиняет в коррупции, узурпации власти и многом другом, попытался задержать спецназ. Это переросло в уличные бои со сторонниками бывшего президента Киргизии. В результате столкновений пострадало 52 человека, погиб один спецназовец. 8 августа Алмазбек Атамбаев сам вышел к сотрудникам силовых структур.

Подробнее о задержании — в материале “Ъ” «Президента Киргизии свергли через два года после отставки».