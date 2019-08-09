Акции «Русала» упали почти на 9% после публикации отчетности

Акции «Русала» на Гонконгской фондовой бирже снизились на 8,75%, до 3,12 гонконгского доллара ($0,4) за акцию. Снижение стоимости бумаг компании происходит на фоне публикации отчетности «Русала» за первые шесть месяцев 2019 года.

Чистая прибыль компании по МСФО за полгода снизилась в 1,7 раза, до $558 млн. Выручка «Русала» уменьшилась на 5,2%, до $4,736 млрд. Скорректированная EBITDA сократилась в 2,1 раза, до $528 млн.

«Русал» также обратил внимание на слабые темпы роста мирового спроса на алюминий. По прогнозу компании, неопределенность на рынке из-за торговой войны Китая и США, а также сокращение производственной активности могут негативно повлиять на спрос на алюминий и во втором полугодии 2019-го.

Напомним, в апреле 2018 года «Русал», En+ и «Евросибэнерго» российского бизнесмена Олега Дерипаски попали в черный список США. В январе 2019-го ограничения были сняты в обмен на потерю контроля над компаниями со стороны господина Дерипаски. Предприятия планируют перерегистрироваться в России.

Зачем активам Олега Дерипаски менять регистрацию, читайте в публикации “Ъ” «En+ минус Джерси».