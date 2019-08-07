Минздрав объяснил срыв госзакупок жизненно важных лекарств

Минздрав объяснил, что срыв госзакупок жизненно важных лекарств происходит из-за того, что заказчики неверно толкуют законы в сфере госзакупок. «Каждый отдельный случай срыва государственных закупок лекарственных препаратов на уровне субъекта Российской Федерации тщательно разбирается. Неверное толкование заказчиками норм законодательства в сфере закупок, в том числе лекарственных препаратов, приводит к увеличению количества несостоявшихся аукционов на закупку лекарственных препаратов в субъектах Российской Федерации»,— говорится заявлении (циатата по «РИА Новости»).

Так министерство отреагировало на информацию “Ъ” о том, что в первой половине 2019 года количество несостоявшихся тендеров на госзакупки жизненно важных лекарств увеличилось с 31,8 тыс. до 60,8 тыс.

Минздрав утверждает, что в курсе этой ситуации и уже принимает меры. В объяснении говорится, что при закупках препаратов для медицинского применения предусмотрено использование референтной цены, но эта мера не принимается.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк уверен, что компании избегают участия в госзакупках из-за слишком низкой начальной максимальной цены контракта, которую устанавливает госзаказчик. Минздрав принял новую методику формирования цены, пытаясь выравнять закупочные цены по всей стране.

Подробнее — в материале “Ъ” «Лекарства довели до срывов».