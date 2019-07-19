Коммерческий пуск «Протона-М» с иностранными спутниками отложили до сентября

Центр Хруничева перенес коммерческий пуск ракеты-носителя «Протон-М» с иностранными спутниками с августа на 20 сентября с резервной датой 22 сентября, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник.

По информации агентства, с Байконура в космос должны быть доставлены европейский Eutelsat 5 West B и американский Mission Extension Vehicle-1. Запуск осуществляется по контракту с International Launch Services.

В Центре Хруничева от комментариев отказались.

Ранее стали известны детали отправки ракеты-носителя «Протон-М» с космической обсерваторией «Спектр-РГ». По данным СМИ, запуск неоднократно откладывался из-за трещины в трубопроводе на второй ступени ракеты. Специалисты заварили дефект, загерметизировали трещину и отправили ракету в космос.