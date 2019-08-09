СПЧ защитил все кроме митингов В рекомендациях совета не упомянуты проблемы с согласованием акций в Башкирии

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) накануне опубликовал пространный доклад с рекомендациями правительству Башкирии, промышленным компаниям, надзорным органам и законодателям. Рекомендации выработаны в ответ на обращения и жалобы, рассмотренные советом на мартовском выездном заседании в Уфе. Внушительная их часть касается решения экологических проблем региона, но также затронут вопрос сохранения башкирского языка, гор-шиханов, соблюдения прав осужденных. При этом, как обнаружил „Ъ“, в тексте рекомендаций полностью обойдена тема невозможности согласования протестных акций в Уфе, которая поднималась в том числе представителями штаба Алексея Навального. По мнению правозащитников, такая реакция совета может быть связана с последними протестными выступлениями в Москве.

СПЧ изложил свои рекомендации по более чем 20 вопросам, которые поднимались в марте на выездном совещании в Башкирии. Текст рекомендаций, опубликованных на официальном сайте совета, подписан его председателем Михаилом Федотовым. Самый большой блок посвящен решению экологических проблем республики, в том числе ситуации в Сибае, жители которого почти полгода были заложниками тления шахт Учалинского ГОКа (входит в УГМК-холдинг).

Вопреки позиции УГМК совет рекомендовал предприятию рассмотреть вопрос о выплате сибайцам «адекватных денежных компенсаций», не дожидаясь их коллективного обращения в суд. СПЧ поддержал и защитников стерлитамакских гор-шиханов, один из которых — Куштау — планируется передать в разработку Башкирской содовой компании (БСК) группы «Башхим». Хотя решение о передаче Куштау позиционировалось властями региона как компромиссный вариант разрешения разногласий с экологами и общественниками (БСК претендовала на разработку горы Торатау, имеющей статус памятника природы),

СПЧ рекомендовал сохранить и Куштау — как часть «единого комплекса» гор, экологический буфер для неблагоприятного по состоянию окружающей среды города, а также присвоить Куштау статус памятника природы.

Содовой компании совет рекомендовал рассмотреть вопрос перехода на другую технологию производства кальцинированной соды, которая не предполагает сжигание известняка для добычи углекислого газа.

В рекомендациях нашлось место ожиданиям активистов движения «АнтиКроношпан», бьющих тревогу по поводу того, что уфимское предприятие австрийской группы с 2016 года работает и выпускает продукцию без какого-либо экологического надзора и полного пакета документов, подтверждающих безопасность промышленных стоков. Избежать такого надзора позволяет работа предприятия в режиме пуско-наладки. СПЧ обратился в Генпрокуратуру с просьбой дать оценку законности затянувшегося тестового режима.

Также совет просил правительство России включить в федеральный проект «Экология» санацию загрязненной диоксинами территории «Уфахимпрома». Завод заморожен с момента мощного аварийного выброса фенола в 1989 году, но его территория, в том числе загрязненный грунт, используется многочисленными арендаторами.

В ответ на обращения в защиту башкирского языка СПЧ рекомендовал правительству Башкирии разработать программу его популяризации и «поддержания устойчивого двуязычия».

Жалобы на отсутствие и перебои с лекарствами, в том числе для больных орфанными (редкими) заболеваниями, завершились рекомендацией минздраву предусмотреть такое финансирование в бюджете.

Пожалуй, самые детальные пожелания СПЧ адресовал учреждениям ФСИН. В докладе изложены как общие рекомендации вроде соблюдения режима проветривания помещений, так и частные. Например, руководству ИК №13 рекомендовано решить вопрос с выпиской очков осужденному, имеющему плохое зрение, а руководству ИК №3 — помочь с оформлением инвалидности пятерым осужденным, которые фактически ее имеют.

На заседании СПЧ поднимался вопрос большого числа ликвидированных в Башкирии правозащитных НКО (17 организаций с 2011 года). Но ознакомившись с информацией Минюста о том, что в основном причиной было отсутствие у этих организаций отчетности, совет не усмотрел нарушений.

Опрос, проведенный вчера „Ъ“, показал, что и власть, и бизнес не готовы исполнять все рекомендации совета. Так, в БСК уже заявили, что предложенный СПЧ переход на безызвестняковое содовое производство не только «абсолютно нереален», но и вреден для экологии, так как предполагает образование «колоссального количества отходов в виде хлорида аммония».

Власти Башкирии, в свою очередь, не готовы взять на госохрану шихан Куштау. Собеседник в окружении врио главы республики Радия Хабирова заявил, что «проблема шиханов изучена вдоль и поперек руководством страны и республики»: «Вердикт очевиден — единственным следствием отказа в разработке Куштау, на которую БСК давно получила разрешение, будет превращение Стерлитамака в депрессивную территорию».

В пресс-службе УГМК-холдинга заявили, что позиция предприятия в отношении выплат денежных компенсаций жителям Сибая не изменилась.

В марте, напомним, глава УГМК Андрей Козицын заявил горожанам, что оснований для таких выплат не видит, а если их видят сибайцы, пусть обращаются в суд.

Член СПЧ Ирина Киркора заявила „Ъ“, что рекомендации совета часто встречают критическую реакцию у упоминаемых в них сторон. Если их позиция представляется совету аргументированной, он может скорректировать рекомендации, отметила госпожа Киркора, добавив, что мнение членов СПЧ — «не истина в последней инстанции».

Примечательно, что в рекомендациях совета абсолютно обойдена тема невозможности согласовать в Уфе оппозиционные акции. На заседании СПЧ ее поднимали в том числе координатор местного штаба Алексея Навального Лилия Чанышева и правозащитница Альмира Жукова.

Лилия Чанышева вчера призналась, что удивлена отсутствием реакции СПЧ на ее обращение. «Мы поднимали этот вопрос, и нас обнадежили, что позиция совета будет доведена до Радия Хабирова. Я направляла в совет свои рекомендации об изменении республиканского закона, регулирующего организацию публичных акций. Произошло прямо противоположное — в июне республиканский закон о митингах, напротив, был ужесточен. Очевидно, что совет не хочет идти против Путина, при котором он создан. Особенно сейчас, когда режим демонстрирует силовое подавление мирных протестов за честные выборы»,— отметила собеседница.

Альмира Жукова также полагает, что совет обошел тему митингов из-за последних протестных акций в Москве: «Видимо, это как-то связано с политикой президента страны. Мы видим, что происходит на митингах в Москве, что там делают сотрудники Росгвардии. Очень неприятно, что СПЧ решили не высказываться на эту тему».

Политолог Сергей Маркелов отмечает, что СПЧ не независимый орган, а «авангард власти и некая разведгруппа»: «Ее направляют в регионы, когда в Кремле не понимают, как реагировать на какую-то ситуацию на местах, которая нарушает их покой».

«Главная цель рекомендаций СПЧ — это недопущение социального взрыва,— отмечает политолог Константин Калачев.— Конечно, они не носят императивный характер, но и совсем их тоже не принято игнорировать».

Наталья Павлова, Влада Шипилова