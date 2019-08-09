«Край курая» поставили на отжим

Крупнейшему башкирскому переработчику молока — группе «Башмилк» предпринимателя Александра Никитина — не удается договориться с Россельхозбанком о продолжении финансирования предприятия. Из-за финансовых трудностей с апреля стоит один из заводов группы в селе Чекмагуш, персонал отпущен в административные отпуска. В минсельхозе Башкирии надеются, что переговоры с банком, длящиеся уже год, все-таки увенчаются успехом. В банке свою готовность сотрудничать с «Башмилком» не комментируют. Господин Никитин считает, что давление банков может быть использовано конкурирующими структурами для поглощения компании. Как сообщал „Ъ“, на рынок переработки молока выходит крупный российский игрок «Эконива». Собеседники слышали и о планах экспансии воронежской группы «Молвест».

Власти Башкирии пытаются урегулировать разногласия между Россельхозбанком и крупнейшим в регионе переработчиком молока — группой «Башмилк», оказавшейся на грани банкротства. В апреле «Башмилк», столкнувшийся с нехваткой оборотных средств и отсутствием поддержки банков, вынужден был остановить работу второго по величине своего предприятия — Чекмагушевского молочного завода (ЧМЗ). В неоплачиваемые отпуска отправлено около 300 сотрудников. Кредиторы обратились в суд с заявлениями о признании ЧМЗ, ООО «Агрохолдинг Башмилк» и еще одного предприятия группы — АО « «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов» несостоятельными. Требования кредиторов к этим ответчикам оцениваются в материалах арбитражного суда в сумму более 100 млн руб. Банков в числе истцов нет.

Накануне ЧМЗ посетил врио главы Башкирии Радий Хабиров, который обещал рассмотреть меры господдержки группы.

Владелец агрохолдинга «Башмилк» Александр Никитин сообщил вчера „Ъ“, что с первыми трудностями во взаимоотношениях с банками группа столкулась два года назад. Тогда Россельхозбанк закрыл кредитный лимит из-за того, что «Башмилк» без согласования с банком купил сыроваренный завод в Татарстане (ООО «Сабинский молочный комбинат»).

Давление банков продолжилось в прошлом году. «Позиция Россельхозбанка спровоцировало требования других банков досрочно погасить кредиты. В итоге в течение года мы вынуждены были выплатить банкам более 500 млн руб. и остались без оборотных средств», — рассказал предприниматель.



Переговоры с банком идут больше года. Александр Никитин полагает, что такая позиция банка может быть продиктована давлением крупных российских переработчиков молока, от которых он уже получал предложения продать бизнес. Углубляться в эту тему предприниматель не стал. Он также отказался уточнить сумму финансирования, которая обсуждается с банком.

По данным собеседников „Ъ“ на молочном рынке Башкирии, с предложением урегулировать отношения с банком взамен на бизнес к «Башмилку» выходили представители федерального холдинга «Эконива» Штефана Дюрра и воронежской группы «Молвест» (бренды «Вкуснотеево», «Молвест», «Нежный возраст»), основанной депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым.



«Молвест» о планах выхода в республику заявлений не делал.

Вчера на запросы, отправленные в эти холдинги, ответ не пришел.

Александр Никитин сообщил, что в прошлом году в «Башмилке» четыре раза проводились оперативные мероприятия МВД и ФСБ. Официальной причиной была налоговая проверка за период работы в 2013-2015 годах.

Предприниматель заявил, что продавать бизнес не планирует, а намерен развивать компанию.



Министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов сообщил „Ъ“, что переговоры с Россельхозбанком находятся в продвинутой стадии и могут завершиться в сентябре. Он рассчитывает, что тогда ЧМЗ возобновит работу. «Дальше мы отработаем с аграриями вопрос с поставками молока, а собственник отработает вопрос с торговыми сетями, чтобы вновь попасть в магазины»,— отметил министр.

В Россельхозбанке на запрос „Ъ“ вчера не ответили.

• Группа «Башмилк» объединяет ООО «Чекмагушевский молочный завод», АО «Дюртюлинский комбинат молочных продуктов», ООО «Агрохолдинг Башмилк» в Башкирии и ООО «Сабинский молочный комбинат» в Татарстане. Совокупная выручка четырех предприятий группы составила в 2017 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», 4,7 млрд руб., чистая прибыль — более 60 млн руб. «Башмилк» производит продукцию под брендами «Честное коровье», «Край курая», «Две коровки». В 2018 году группа была крупнейшим переработчиком молока в Башкирии с годовой мощностью 120 тыс. т и входила в двадцатку крупнейших в России. С начала 2019 года кредиторы предъявили предприятиям группы в арбитражном суде требования в размере более 800 млн руб. У ЧМЗ действуют 28 договоров залога со Сбербанком, Россельхозбанком и двумя физлицами. С начала 2019 года к предприятию в арбитражный суд предъявлено 16 исков на сумму около 380 млн руб. В первом квартале налоговики подали на банкротство ЧМЗ, агрохолдинга «Башмилк» и Дюртюлинского комбината молочных продуктов. От иска в отношении ЧМЗ позже налоговики отказались, и в дело о банкротстве вступили другие кредиторы. Заявления ИФНС №40 о признании несостоятельными агрохолдинга и дюртюлинского завода группы должны быть рассмотрены в конце августа — сентябре. Глава Молочного союза Башкирии, совладелец «Уфагормолзавода» Ильдар Файзуллин отмечает, что в последний год доходность на рынке переработки молока падает. «Покупательская способность населения снижается, закупочная стоимость сырья, наоборот, растет. Если сравнить цену на сырое молоко в прошлом году и в этом, она выросла на 15-30% в зависимости от поставщика, объемов, качества молока. А отпускные цены поднялись только на 5%. Кроме того, внедряется система „Меркурий“, QR-коды, оптимизация складской логистики — все это стоит денег. Повышать отпускную цену мы не можем: потребитель не будет покупать молочную продукцию дороже»,— отметил бизнесмен. Директор Молочного союза России Людмила Маницкая отмечает, что небольшим производителям очень сложно выжить без кредита, особенно, если приобретаются новые предприятия, которые нужно развивать. Она уверена, что предположения о попытке недружественного поглощения башкирского переработчика оправданы. «Уверена на сто процентов, что это именно так. Тенденция на рынке такова, что выжить смогут только крупные компании, такие, как у Штефана Дюрра, например. Небольшим производителям развиваться в нынешней ситуации все сложнее»,— полагает госпожа Маницкая. Булат Баширов



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