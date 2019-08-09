Ненужные миллионы?

6 мая 2019 года в Русфонд обратился временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис. Он просил нас помочь с организацией сбора пожертвований пострадавшим в авиакатастрофе в Шереметьево, предоставив наш счет. Счет предполагалось открыть в Сбербанке. По окончании сбора господин Чибис просил «перевести пожертвования на счета пострадавших согласно сведениям, которые предоставит Правительство Мурманской области». Прошло три месяца. Сбор пожертвований прекращен еще 8 июня. Но необходимые сведения мурманское правительство до сих пор не передало, и перевести деньги пострадавшим мы не можем.

Так называемому мурманскому сбору не повезло дважды. Сначала какие-то мошенники принялись снимать деньги со счетов клиентов Сбербанка и почему-то отправлять их в пользу погибших и пострадавших в авиакатастрофе. Понять логику мошенников так и не удалось. Похищенные средства Русфонд продолжает возвращать обворованным клиентам Сбербанка. Четверо из них отказались от возврата полностью или частично, заявив, что раз деньги пошли на благие цели, значит, так тому и быть.

Теперь новая проблема: задержка с передачей пожертвований тем, для кого их собирали всей Россией. Мурманские власти не смогли вовремя оповестить семьи погибших и пострадавших в Шереметьево о том, что они могут получить деньги и как это сделать (нужно обратиться в Русфонд, передать реквизиты банковского счета и необходимые документы).

Людей, которых нужно оповестить, не так уж много – всего 136 человек (127 родственников погибших и 9 пострадавших). Однако оповещены до сих пор не все.

Мурманские власти ссылаются на лето и сезон отпусков: кто-то уехал отдыхать и оперативно связаться не получается. Заместитель губернатора Роман Дурягин в письме Русфонду приводит странное объяснение: «Взаимодействие с родственниками крайне затруднительно из-за недоверия в связи с поступавшими в их адрес телефонными звонками как от правоохранительных органов, так и от органов власти, обеспечивающих различное взаимодействие». Проще говоря, кто не в отпуске, тот просто не верит, что может получить какие-то деньги.

Мурманские власти просят продлить срок предоставления документов до 1 сентября. А тех, кто не откликнется к этому сроку, считать отказавшимися от выплат. Их средства Мурманск распределит между теми, кто предоставил нужную информацию и номера счетов.

В пользу пострадавших в Шереметьево собрано 12 708 054,61 руб. (это за вычетом 2 286 914,08 руб., украденных мошенниками у клиентов Сбербанка). На сегодня 57 пострадавших прислали в Русфонд все необходимые данные. Еще 41 человек сообщил, что отправил документы, но почта их пока нам не доставила. Таким образом, остается 38 человек, которых мурманские власти никак не могут найти уже три месяца. Складывается ощущение, что ищут не очень усердно. У чиновников летом тоже сезон отпусков.

Оксана Пашина, корреспондент Русфонда