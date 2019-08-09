Из свежей почты

Никита Корниенко, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 80 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Фонд «СУЭК – РЕГИОНАМ» внес 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 19 тыс. руб.

Никита – мой внук, я одна им занимаюсь. Малыш родился раньше срока, первое время совсем не развивался, в год ему поставили диагноз ДЦП. Я возила Никиту на лечение в разные медцентры, и в пять лет случился прорыв! Внук научился стоять, сидеть, сейчас ходит с поддержкой за руку. Интеллект у него сохранен, учится хорошо. Но с суставами проблемы, и тонус мышц повышен. Никите готовы помочь в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Но мы не можем оплатить лечение. Светлана Корниенко, Красноярский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Мальчику нужно снизить мышечный тонус, увеличить объем движений, улучшить опору на ноги и активизировать развитие мелкой моторики».

Митя Кравченко, 12 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 194 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. Компания LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 38 тыс. руб.

В пять лет Митя перенес несколько переломов, тяжелых, со смещением. Мы обратились в клинику в Москве, и у сына выявили врожденное заболевание – ломкость костей. Провели лечение, кости окрепли. Но старые переломы срослись неправильно, образовались деформации. Митю прооперировали, деформации устранили, кости укрепили штифтами. Спасибо Русфонду за помощь! Сейчас Митя активно растет, и кости у него снова стали хрупкими. Нужно возобновить лечение, но нет денег. Не оставляйте нас! Наталья Кравченко, Костромская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «Лечение дало хороший эффект, но сейчас плотность костей снижается. Его нужно продолжить».

София Петрухина, 10 лет, Spina bifida – врожденный порок развития спинного мозга, требуется комплексное обследование и план лечения. 246 352 руб.

Внимание! Цена обследования 493 200 руб. Сеть мини-маркетов Parle Market внесла 50 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 165 848 руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 31 тыс. руб.

София – моя приемная дочка. У нее куча сложных диагнозов по урологии, ортопедии, неврологии. После обследования и лечения в клинике GMS (Москва) София начала ходить с костылями, а раньше передвигалась только в ходунках. Интеллект у дочки сохранен, она отлично учится, занимается танцами на колясках. Два года назад Софии установили нейростимулятор мочевого пузыря, но у нее начались боли, стимулятор отключили. Теперь дочке надо пройти повторное обследование. Пожалуйста, помогите его оплатить! Ирина Базик, Калужская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Эмилия Гаврилова: «Девочке необходимо провести комплексное уродинамическое исследование и решить вопрос с удалением нейростимулятора».

Женя Гончаров, 10 лет, врожденный порок сердца, требуется эндоваскулярная операция. 203 500 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 39 тыс. руб.

В восемь лет Женя начал заниматься кикбоксингом, но с нагрузкой не справлялся, уставал, бледнел, задыхался. У сына обнаружили дефект межпредсердной перегородки, поставили на учет, регулярно наблюдали. А в начале года кардиолог сказал, что сердце увеличивается в размерах, нужна операция. Ее можно провести щадяще. Но оплатить операцию я не в силах. Помогите! Елена Гончарова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Мальчику требуется срочная операция – эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером».

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