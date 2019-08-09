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Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

516,8 миллиарда долларов составили международные резервы РФ по состоянию на 2 августа 2019 года. Как следует из статистики Банка России, этот показатель на $3,1 млрд (0,6%) оказался ниже уровня предыдущей недели. ЦБ объяснил снижение резервов отрицательной переоценкой, «отчасти компенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота». Международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, состоящие из иностранной валюты, специальных прав заимствований (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень резервов, установленный ЦБ, составляет $500 млрд, их фактический объем находится выше этого порога уже девятую неделю.


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