Китайский экспорт растет на временном спросе

Несмотря на действие американских пошлин, объем экспорта из Китая в июле увеличился на 3,3% к аналогичному периоду прошлого года (против спада на 1,3% в июне), до $221,5 млрд, следует из данных Министерства торговли КНР. Месяц к месяцу поставки за рубеж в июле выросли на 2,3% (с очисткой от сезонности), в июне наблюдалось их снижение на 0,9%. Как отмечают в ING Bank, месячный прирост экспорта произошел за счет всего нескольких позиций: поставки угля выросли на 64%, удобрений — на 42%, сырой нефти — на 56%.

Импорт в КНР в июле сократился, но этот спад оказался более скромным, чем месяцем ранее: год к году показатель уменьшился на 5,6% (7,3% в июне), до $176,4 млрд. Месяц к месяцу поставки даже выросли — на 1,1% (в июне к маю был спад на 1,9%). Рост произошел за счет увеличения ввоза ключевых сырьевых товаров, что может являться следствием наращивания господдержки инфраструктурных проектов, отмечают в Capital Economics. Импорт остальных товаров продолжил сокращаться, что указывает на сохраняющуюся слабость внутреннего спроса.

Эксперты ждут временного прироста экспорта и в августе — торговые партнеры могут нарастить закупки в ожидании введения Вашингтоном десятипроцентных пошлин на весь остающийся объем китайского импорта (около $325 млрд.) с 1 сентября. Напомним, сейчас общий объем поставок двух стран, на которые распространяются повышенные тарифы, равен $360 млрд, из которых $110 млрд приходится на экспорт США в Китай. В июле импорт американских товаров в Китай год к году стал ниже на 19% ($10,9 млрд), тогда как экспорт китайских товаров в США сократился на 6,5%, до $38,8 млрд.

«Экспорт КНР останется под давлением в ближайшие кварталы из-за действия пошлин и слабости глобального спроса, поддержки от ослабления юаня будет недостаточно, чтобы компенсировать эти факторы»,— ожидают в Capital Economics. На импорте же негативно скажется дальнейшее ослабление внутреннего спроса, полагают в центре. В ING также ожидают сокращения объемов экспорта после единоразового всплеска в августе. По оценке Institute of International Finance, чтобы компенсировать введение новых пошлин, китайская валюта должна ослабеть к доллару США на 6%, до уровня около 7,3 юаня за $1 (после резкого снижения в понедельник курс этой валюты составляет около 7,05 юаня за $1).

Татьяна Едовина