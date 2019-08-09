Forbes: Михаил Фридман готов дать показания в испанском суде по делу Zed Worldwide

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман готов явиться в испанский суд и дать показания по делу о банкротстве телеком-компании Zed Worldwide, сообщает Forbes со ссылкой на источник. Представитель миллиардера заявил изданию, что господин Фридман пока не получал повестку с вызовом в суд.

По версии прокуратуры, российский бизнесмен в качестве акционера и кредитора предприятия заведомо совершил действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide с целью ее дальнейшего приобретения по заниженной стоимости — за €20 млн. Прокуратура полагает, что Михаил Фридман играл «основополагающую роль» в поглощении испанской компании, форсируя ее банкротство.

«Все утверждения о причастности господина Фридмана к каким-либо незаконным действиям по отношению к компаниям Zed Group абсолютно ложны. Мы уверены, что испанские власти, изучив суть дела, согласятся с нами»,— сказал представитель бизнесмена. Он добавил, что высказанные в адрес миллиардера подозрения «являются следствием конспирологической теории», якобы выдуманной руководителем Zed Worldwide Хавьером Перес Долсетом.

Источник Forbes, близкий к акционерам LetterOne (управляет зарубежными активами Михаила Фридмана), утверждает, что новое рассмотрение дела Zed Worldwide инициировано противниками бизнесмена, которые пытаются сорвать сделку LetterOne с испанским продуктовым ритейлером DIA. В начале года LetterOne объявила о намерении стать единственным владельцем DIA.

Группа Zed, основанная в 1996 году, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий. В 2013 году в Нидерландах была зарегистрирована компания Zed+ c участием Zed WorldWide и российской Temafon (основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента).

Напомним, в марте 2017 года Михаил Фридман подал в суд на газету «Ведомости», потребовав возбудить уголовное дело о клевете в отношении автора статьи, написавшего о связи бизнесмена с «русской мафией», способствовавшей банкротству Zed Worldwide. Согласно материалу, выведенные из Zed+ средства якобы пошли на взятки высокопоставленным чиновникам в России. «Ведомости» писали, что Zed+ была учреждена в 2012 году для объединения активов Zed WorldWide, ЗАО «Темафон» и ЗАО «Тематика», подконтрольных Михаилу Фридману и его партнеру Ваге Енгибаряну, которые получили впоследствии почти 30% Zed+. Позднее Михаил Фридман заключил мировое соглашение с издающим газету АО «Бизнес Ньюс Медиа».

Подробнее о новом рассмотрении дела испанской телеком-компании читайте в материале “Ъ FM” «В банкротстве Zed WorlWide разглядели умысел».