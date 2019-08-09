Прядильно-ниточный комбинат примеряет жилье

ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова» (входит в «Бронка Групп») разработало новую концепцию развития квартала на улице Красного Текстильщика в Центральном районе Петербурга. Здесь инвестор намерен построить жилой комплекс, апартаменты и коммерческие помещения. Проектная документация уже получила положительное заключение КГИОП и осенью должна быть рассмотрена на Градсовете. Эксперты “Ъ” считают эту локацию подходящей, однако к ее минусам относят соседство с отделением УФМС и Единым центром документов.

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга (КГИОП) выдал положительное заключение по проектной документации ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С. М. Кирова» (ПНК им. Кирова). Как следует из опубликованных ведомством данных, речь идет об освоении нескольких земельных участков Центрального района города, расположенных на улице Красного Текстильщика. Здесь инвестор рассчитывает построить жилой комплекс высотой 27 метров с подземной автостоянкой и встроенными коммерческими помещениями и реконструировать исторические здания под детские сады на 40 и 120 мест. Историческое здание на соседнем участке планируется приспособить под апартаменты и офисы.

Как сообщил “Ъ” руководитель архитектурной мастерской «Студия 44» (разработчик проекта) Никита Явейн, КГИОП согласовал проектную документацию для трех из четырех участков на этой территории, вернув один для устранения замечаний. «Думаю, мы устраним их к сентябрю, после чего выставим на рассмотрение Градсовета»,— сказал господин Явейн. Он также добавил, что проект предусматривает реконструкцию исторических зданий и снос иных построек, а также сокращение площади Единого центра документов, часть которого займет встроенный детский сад.

Сегодня на территории под будущую застройку расположен ПНК им. Кирова, перенос производственных мощностей которого был анонсирован несколько лет назад. Под производственные нужды предприятия было задействовано около 52 тыс. кв. м в зданиях на улице Красного Текстильщика, сообщал “Ъ”. Проект получил статус стратегического, в 2017 году Смольный должен был предоставить предприятию земельный участок под строительство нового завода, площадью 10,8 га, в промзоне «Нева». По словам Никиты Явейна, реализация проекта с учетом перевода производства комбината займет не менее восьми лет.

В «Бронка Групп» не ответили на запрос “Ъ”.

На улице Красного Текстильщика, 17А, в заявленных параметрах можно построить 10–15 тыс. кв. м жилья бизнес-класса, отмечает гендиректор Knight Frank St. Petersburg Николай Пашков. Стоимость продажи может составить 180–200 тыс. рублей за квадратный метр, добавляет он. По оценке партнера Rusland SP Андрея Бойкова, затраты на реконструкцию и новое строительство в среднем составят 60–70 тыс. рублей за «квадрат».

Благодаря близости к центру и Смольному локация привлекательна для размещения апартаментов и объектов коммерческой недвижимости, говорит заместитель руководителя отдела исследований компании JLL в России и СНГ Владислав Фадеев. При этом минусом для развития жилой функции будет близость таких трафикообразующих объектов, как отделение УФМС и Единый центр документов, указывает он. Вокруг уже построено несколько жилых комплексов бизнес-класса, которые пользуются спросом, поэтому жилье и апартаменты здесь будут востребованы, уверен господин Бойков. Здание на улице Красного Текстильщика, 10–12У, имеет довольно большую глубину, что не позволит сделать мелкую нарезку сервисных апартаментов для сдачи в аренду, но здесь можно реализовать формат лофт-апартаментов, который пока не представлен в Петербурге, считает господин Пашков.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин