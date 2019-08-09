Украина и Турция поговорили о Крыме и Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Анкару с официальным визитом, главным событием которого стали его переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Киеве поспешили заявить о достигнутой договоренности оказывать совместное давление на Москву по Крыму и Донбассу. Между тем, повторив свою известную позицию о непризнании Крыма российским, президент Эрдоган при этом избегал выпадов в адрес Москвы. Дистанцировавшись от позиции Киева по вопросу находящихся в России украинских моряков, он также призвал к мирному урегулированию в Донбассе на основе международного права и ни разу не назвал Россию ответственной за конфликт.

Программа завершившегося в четверг двухдневного официального визита президента Зеленского в Турцию включала встречу с представителями украинской и крымскотатарской общин, выступление на бизнес-форуме в Стамбуле, посещение предприятия по производству беспилотных летательных систем Baykar Aerospace and Defense и встречу с Вселенским патриархом Варфоломеем. Но все же главным событием стали переговоры в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, продлившиеся два с половиной часа.

Турция была первой страной, в которую Владимир Зеленский отправился сразу после победы на президентских выборах в мае этого года. Тогда это была всего лишь поездка с семьей на популярный средиземноморский курорт. Теперь же, уже в статусе главы государства, Владимир Зеленский прилетел в Анкару для обсуждения ключевых вопросов политических и экономических взаимоотношений двух стран.

О важности визита для Киева свидетельствует и то обстоятельство, что в состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк, живущий в Киеве лидер крымских татар Мустафа Джемилев, заместитель руководителя администрации президента Вадим Пристайко и другие официальные лица.

В ходе поездки украинские представители и сам господин Зеленский давали понять, что видят в Турции не только одного из ведущих торгово-экономических партнеров в Евразии, но и вероятного союзника, способного задействовать свой немалый политический вес для оказания давления на Москву по наиболее острым вопросам украино-российского противостояния.

Тема «общих побед» всплывала в самых неожиданных ракурсах.

«В Турции донецкий "Шахтер" завоевал Кубок УЕФА. В Турции наша певица Руслана победила на "Евровидении". Я верю, что в будущем у наших стран будет много громких и общих побед»,— напомнил Владимир Зеленский.

С такой же целью три года назад — в марте 2016 года с официальным визитом в Турцию приезжал предшественник Владимира Зеленского Петр Порошенко. Помимо оживления торгово-экономических связей и перезапуска проекта зоны свободной торговли он пытался добиться от Анкары «дружбы против России». Но эта попытка не увенчалась успехом даже тогда, в момент, когда отношения между Турцией и Россией были крайне натянутыми. Сейчас же Владимир Зеленский обращался, по сути, к стратегическому партнеру Владимира Путина.

Это обстоятельство не могло не сказаться на звучавших в Анкаре политических заявлениях двух лидеров, заметно отличавшихся друг от друга по тональности. «Мы вместе обязательно найдем путь, который вынудит Россию уважать международное право, вернет мир и стабильность в регион, защитит права и свободы крымских татар и освободит политзаключенных Кремля»,— попытался задать тон Владимир Зеленский. «В России и оккупированном Крыму незаконно содержится более ста заключенных. Просим, чтобы Турция и в дальнейшем поднимала вопрос об их освобождении. В интересах всех стран Причерноморья также добиваться освобождения украинских моряков»,— продолжал он. Пытаясь внести эмоциональную ноту в историю с моряками, господин Зеленский даже рассказал турецкому коллеге о том, как он надевает на руку браслеты с их именами, чтобы не забыть об их судьбе.

Между тем ответное заявление Реджепа Тайипа Эрдогана, повторившего известную позицию Анкары о непризнании Крыма российским, стало единственным «утешительным призом» для Владимира Зеленского.

В целом же господин Эрдоган тщательно избегал выпадов в адрес Москвы. Эта уклончивая позиция лучше всего проявилась в его ответе на историю с браслетами.

«Если каждый раз надевать браслет, скоро на руке не останется места. Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надеть браслеты. Во всем мире люди испытывают страдания — от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы. Самое важное, что мы как политики должны стараться это прекратить»,— заметил турецкий лидер.

Столь же разными по тональности были и заявления двух лидеров, касавшиеся конфликта на востоке Украины. Во время совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом Владимир Зеленский предложил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе накануне его визита в Анкару четырех украинских военных. «Я думаю, это очень важно, чтобы все понимали, что весь мир — и Турция, и любая другая страна — помнит о наших бойцах»,— заявил Владимир Зеленский.

В свою очередь, турецкий президент призвал к скорейшему мирному урегулированию на основе минских соглашений. «Мы хотим, чтобы как можно скорее закончился конфликт в Донбассе. Мы верим, что он будет решен мирно, на основе международного права и территориальной целостности Украины. Мы поддерживаем минский процесс и деятельность специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую возглавляют турецкие дипломаты»,— заявил господин Эрдоган, ни разу не назвав Россию ответственной за противостояние в Донбассе.

В ходе экономической части визита стороны подписали соглашение о развитии делового сотрудничества и заявили о возможности договориться о создании зоны свободной торговли, что позволит отменить существующие пошлины для экспортно-импортных товаров.

При этом оба президента отметили необходимость увеличения товарооборота с нынешних $4 млрд до $10 млрд в год.

Впрочем, как отмечает украинский журналист Осман Пашаев, рассчитывать на то, что товарооборот значительно вырастет в ближайшее время, не стоит. «За что люблю Эрдогана, так это за стабильность. Он еще перед Ющенко в 2005-м поставил задачу довести товарооборот между странами до $10 млрд в год. Про десять миллиардов говорил Януковичу, потом — Петру Порошенко»,— иронично заметил в Facebook Осман Пашаев, много лет работавший в Турции.

Свое самое громкое заявление по будущим экономическим реформам на Украине президент Зеленский сделал на бизнес-форуме в Стамбуле. Украинский президент пообещал до конца года провести в стране земельную реформу, итогом которой станет открытие рынка сельскохозяйственных земель, в том числе и для иностранных инвесторов.

Сергей Строкань; Матвей Шиманов, Киев