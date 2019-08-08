Disney заявила о планах переснять «Один дома» и другие фильмы студии Fox

Компания Disney заявила, что намерена переснять известные фильмы студии Fox, среди которых «Один дома» и «Ночь в музее», сообщает The Hollywood Reporter. По данным издания, ремейки популярных комедий помогут привлечь аудиторию для нового стримингового сервиса Disney+.

«Мы сосредоточены на использовании обширной библиотеки Fox для дальнейшего обогащения ассортимента контента на наших платформах»,— рассказал генеральный директор Disney Боб Айгер.

Walt Disney приобрела 21st Century Fox за $71,3 млрд. Сделка была закрыта в марте, после чего Disney получила права на мультсериал «Симпсоны» и фильм «Аватар», а также ряд других фильмов, включая полные права на героев Marvel, «Людей Икс» и «Мстителей».

Компания Walt Disney запустит собственный стриминговый сервис в ноябре текущего года. Сервис Disney+ будет доступен по ежемесячной подписке в $6,99 (против $12,99 у Netflix).