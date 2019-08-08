Вентиляцию на «Стрелке» планируют доделать через год

Как сообщили “Ъ-Приволжье» в администрации Нижнего Новгорода, работы по строительству вентиляционного узла №2 на станции метро «Стрелка» не возобновлены. Напомним, станция с тоннелями была сдана в эксплуатацию весной прошлого года перед проведением игр ЧМ-2018 по футболу. Строительство вентузла было выделено из во второй этап, но работы остановили из-за сложностей с грунтовыми водами. Генподрядчик ООО СК УС-620 фактически стал банкротом и, очевидно, не будет устранять недоделки по контракту.

«Для завершения строительства притоннельного вентиляционного узла № 2 требуется произвести корректировку проектной документации по изменению способа крепления грунтов с последующим прохождением государственной экспертизы и получением положительного заключения. Затем нужно будет выбрать на основе торгов подрядную организацию. Для этого потребуется около года», — сообщили в мэрии со ссылкой на МКУ ГУММиД (стройзаказчик метро).

При этом в ГУММиДе заверяют, что отсутствие вентиляционного узла не несет никакой потенциальной угрозы пассажирам в случае задымления или пожара в метро. Этот узел потребуется при увеличении пропускной способности ветки до 40 поездов в час в одном направлении и при продлении метрополитена до станции «Волга», которая пока существует только в проекте.

Иван Сергеев