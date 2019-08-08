Журналистку «Новой газеты» оштрафовали за пикет в память об Эстемировой

Тверской суд Москвы оштрафовал корреспондента «Новой газеты» Елену Милашину на 15 тыс. руб. за пикет на Красной площади в годовщину убийства правозащитницы Натальи Эстемировой, сообщает правозащитный центр «Мемориал». Госпожу Милашину признали виновной в нарушении установленного порядка проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Ранее Тверской суд оштрафовал по аналогичному обвинению члена совета «Мемориала» Светлану Ганнушкину (150 тыс. руб.) и председателя совета «Мемориала» Александра Черкасова (10 тыс. руб.).

Наталья Эстемирова была похищена утром 15 июля 2009 года в Грозном и через несколько часов найдена застреленной в Ингушетии. Убийство до сих пор не раскрыто. Правозащитники предполагают, что это были сотрудники силовых структур, и связывают убийство с профессиональной деятельностью.

Как правозащитники в годовщину гибели Натальи Эстемировой призывали найти ее убийц, читайте в публикации “Ъ”.