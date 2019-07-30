Правозащитницу Ганнушкину оштрафовали на 150 тыс. рублей за акцию в память об Эстемировой

Тверской суд Москвы оштрафовал члена совета правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину на 150 тыс. руб. за акцию на Красной площади, организованную в память о правозащитнице Наталье Эстемировой. О решении суда говорится в сообщении на сайте правозащитного центра. Госпожу Ганнушкину осудили по ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения пикета).

Тверской суд также оштрафовал на 10 тыс. руб. по аналогичному обвинению председателя совета «Мемориала» Александра Черкасова. Он также выходил на Красную площадь с одиночным пикетом.

Задержание проводилось 15 июля, помимо членов «Мемориала» в ОВД доставили спецкора «Новой газеты» Елену Милашину.

Наталья Эстемирова была похищена утром 15 июля 2009 года в Грозном и через несколько часов найдена застреленной в Ингушетии. Убийство до сих пор не раскрыто. Правозащитники предполагают, что это были сотрудники силовых структур, и связывают ее убийство с ее профессиональной деятельностью.

О том, как в годовщину убийства правозащитники призвали российские власти найти преступников, читайте в публикации “Ъ”.