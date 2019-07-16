Десять лет после контрольного выстрела

Десять лет назад на Северном Кавказе была убита российская правозащитница Наталья Эстемирова. Пятнадцать ведущих международных и российских организаций выступили вчера с призывом к российским властям расследовать ее гибель, установить убийц и заказчиков. В тот же день трое коллег Натальи Эстемировой по правозащитному движению вышли на Красную площадь с плакатами, напоминающими о ее гибели и незавершенном расследовании, и сразу же были задержаны.

«На фоне систематического преследования правозащитников в Чечне неспособность российских властей провести эффективное расследование убийства Натальи Эстемировой представляется преднамеренной»,— говорится в заявлении пятнадцати международных и российских правозащитных организаций, опубликованном 15 июля, в десятую годовщину гибели правозащитницы. Заявление подписано в том числе Международной федерацией за права человека (FIDH), Норвежским Хельсинкским комитетом, Европейским центром защиты прав человека (EHRAC). Правозащитники подчеркивают, что для ситуации с правами человека в Чечне убийство Натальи Эстемировой имело катастрофические последствия: усилилась атмосфера страха, а местные жители стали бояться обращаться за помощью к правозащитникам, которых глава республики Рамзан Кадыров стал называть врагами народа и пособниками террористов. Организации призвали российские власти провести тщательное беспристрастное расследование гибели госпожи Эстемировой.

В этот же день на Красной площади в Москве были задержаны председатель совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, руководитель сети «Миграция и право» «Мемориала» Светлана Ганнушкина и спецкор «Новой газеты» Елена Милашина. Они вышли на площадь с плакатами, напоминающими об убийстве сотрудницы «Мемориала» Натальи Эстемировой десять лет назад и о том, что убийцы и заказчики преступления так и не были не установлены. Через десять минут сотрудники полиции задержали их и доставили в отдел, где были составлены протоколы о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

С 2000 года учитель истории Наталья Эстемирова возглавляла представительство ПЦ «Мемориал» в Грозном, расследовала случаи убийств гражданских лиц российскими военными, насильственных исчезновений, пыток и поджогов домов, совершенных в карательных целях сотрудниками чеченских силовых структур. Наталья Эстемирова постоянно получала угрозы в связи с ее работой. В последнюю неделю жизни она, в частности, расследовала публичную казнь жителя села Ахкинчу-Борзой Ризвана Албекова вооруженными людьми в камуфлированной форме. Утром 15 июля 2009 года правозащитницу похитили возле ее дома: два человека видели, как ее затолкнули в белый автомобиль «Жигули». Тем же вечером ее тело с пулевыми ранениями в голову и грудь было обнаружено в лесу рядом с федеральной автодорогой «Кавказ» в Назрановском районе Ингушетии. Тогда пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова заявила, что Дмитрий Медведев «выразил возмущение этим убийством» и дал поручение Следственному комитету при прокуратуре РФ принять меры для его расследования. Господин Медведев связал убийство Натальи Эстемировой с ее правозащитной деятельностью, а следователи — с местью боевиков из банды Ислама Успахаджаева. Сейчас следствие приостановлено, родственники Натальи Эстемировой направили жалобу на неэффективное расследование в Европейский суд по правам человека.

«Наталья прошла трудный путь в нашей республике, и я преклоняюсь перед ней»,— сказал на вечере памяти Оюб Титиев, руководивший грозненским офисом «Мемориала» последние годы. «После гибели Анны Политковской (7 октября 2006 года.— “Ъ”) казалось, что больше женщин трогать не будут, но нет»,— сказала Екатерина Сокирянская, директор Центра анализа и предотвращения конфликтов, эксперт по Северному Кавказу. Последние пару дней жизни Натальи Эстемировой с ней работала Светлана Ганнушкина: они искали способ помочь похищенному из Египта и возвращенному в Чечню студенту, который после исчезновения не выходил на контакт с родными. «Мы тогда получили угрозу и предупреждение от уполномоченного по правам человека в Чечне Нурди Нухажиева,— вспоминает госпожа Ганнушкина.— Понятно, от кого шло предупреждение. Мы тогда сразу сказали, что это угроза для Натальи и надо ее вывозить с дочерью из республики». В итоге вопрос отъезда был отложен. Имя главы Чечни Рамзана Кадырова в связи с убийством Натальи Эстемировой публично назвал руководитель программы «Горячие точки» «Мемориала» Олег Орлов, после чего господин Кадыров подал на него в суд иск за клевету, который Тверской районный суд Москвы частично удовлетворил, обязав организацию и ее сотрудника выплатить господину Кадырову 70 тыс. руб.

Анастасия Курилова