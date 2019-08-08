К ЗАО «Пилон» поданы исковые требования на 51 млн рублей

ООО «СвязьСтройПроект» в рамках банкротного иска ФНС к ЗАО «Пилон» подало ходатайство об исковых требованиях в размере 51,3 млн рублей, следует из картотеки арбитражных дел суда. На данный момент, это самый крупный иск в деле. Требования ФНС составляют 600 тыс. рублей.

ЗАО «Пилон» является одним из крупных транспортных подрядчиков Петербурга. Компания строила мост Бетанкура и Яхтенный мост, выполняла работы на Лиговском путепроводе, реконструкцию набережной Фонтанки, ведет работы на Гореловском путепроводе.

ФНС подала банкротный иск к компании в середине марта. Сама компания до сих пор риск банкротства официально не комментировала.

Яна Войцеховская