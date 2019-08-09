Партии пошли с жалобами

Две партии, не допущенные к выборам депутатов Госсобрания Республики Алтай, обжаловали это решение избиркома. Партия роста обратилась в суд, Партия возрождения России подала апелляцию в ЦИК РФ. В то же время решение избиркома об отказе не будут оспаривать Коммунисты России и партия «Парнас», которая заявила на 11 августа в Горно-Алтайске митинг «За честные выборы». Шансов, что у партий получится обжаловать решение избиркома, практически нет, считают политологи.



Две партии из четырех, которых не допустили до выборов депутатов Госсовета Республики Алтай, решили обжаловать решение избиркома. Партия возрождения России подала апелляцию в ЦИК РФ. Ее представитель Александр Манзыров считает, что отказ в регистрации партии связан с необходимостью сокращения числа конкурентов «Единой России» на предстоящих выборах. «Вчера состоялось заседание рабочей группы ЦИК РФ, на которой избирком Республики Алтай повторил свои претензии, наши юристы дали также комментарий по этому поводу, который, как нам казалось, опрокидывает доводы избиркома, но рабочая группа их не поддержала. Завтра ЦИК поставит точку в этом вопросе»,— сказал заместитель руководителя аппарата президиума центрального совета Партии возрождения России Кирилл Дзюбенко. Партия Роста пытается оспорить решение избиркома в Верховном суде Республики Алтай. Исковое заявление региональное отделение партии подало вчера. «Мы считаем, что отказ в регистрации был незаконным, мы считаем, что это исключительно дело рук "Единой России", которая не имеет возможности набрать необходимую квоту. Нам не засчитали 225 подписей. Если суд нам откажет, будем обращаться в ЦИК»,— сказал зампредседателя Партии роста Виктор Звагельский

«Парнас» и Партия возрождения России выдвигали на выборы по 24 кандидата, «Коммунисты России» — 33, а Партия роста — 22. Партии не смогли преодолеть муниципальный фильтр и представить минимум 822 подписи избирателей в свою поддержку. По словам директора Алтайского центра политического консалтинга (ЦПК) Екатерины Сергеевой, в большинстве случаев избирком признал более 10% подписей недействительными. Выборы в Госсобрание Республики Алтай пройдут 8 сентября. Действующий созыв был избран в 2014 году и состоит из 41 депутата. В парламенте представлены шесть фракций: «Единая Россия» (28), КПРФ (три депутата), ЛДПР (два), «Справедливая Россия» (два) и «Патриоты России» (один). Всего на выборы в Госсобрание Республики Алтай заявились представители 13 партий, 9 партий зарегистрированы.

Заместитель председателя ЦК «Коммунистов России», секретарь ЦК партии по информационной политике Сергей Малинкович сообщил “Ъ”, что партия не согласна с решением избиркома, однако обжаловать его не собирается. «Для этого нужна сильная партийная организация в регионе, но ее пока нет. Мы считаем, что решение избиркома политически мотивировано. Да, по формальным признакам они выявили достаточное количество нарушений, но в целом ряде регионов в аналогичных ситуациях все сомнения трактуются в пользу избирательного объединения»,— сказал господин Малинкович. Он отметил, что сейчас партия направит все силы на укрепление партийной организации в республике.

Представители партии «Парнас» также сообщили, что «партия не будет тратить свое время и ресурсы» на обжалование. «От партии на выборы прошли одномандатники, будем заниматься их избирательной кампанией»,— сказал “Ъ” член федерального политсовета партии «Парнас» Сергей Михайлов. Он отметил, что «Парнас» подал на 11 августа в мэрию Горно-Алтайска уведомление о проведении митинга «За честные выборы». Предполагается, что на мероприятие придут около 500 человек. Причиной проведения мероприятия стал отказ избиркома республики в регистрации на выборы депутатов в Госсобрание четырем партиям, 43 кандидатам-одномандатникам, также не допустили на выборы главы республики коренного алтайца, бизнес-омбудсмена Леонида Ефимова, сказал Сергей Михайлов. «Мы будем призывать тех, кого не зарегистрировали, не голосовать за "Единую Россию". Кандидатов других партий сняли в пользу правящей партии, чтобы у них было меньше конкурентов»,— сказал он.

Политтехнолог и член избирательной комиссии с правом совещательного голоса Константин Лукин отмечает, что решение избиркома незарегистрированным партиям обжаловать не получится: «Шансов, что решение будет в их пользу, практически нет. Партия возрождения России имеет очень сложный устав. У них должно быть двойное тайное голосование по выдвижению кандидатов, которое они не провели, то есть нарушили норму своего же устава. Это одно из оснований для отказа в регистрации. Во-вторых, у них нашли брак в 93 подписях вместо 80 допустимых». Константин Лукин отметил, что в подписных листах Партии роста нашли брак в 225 подписях. «Это значит, что в суде им придется отстаивать около 140 подписей, чтобы преодолеть муниципальный фильтр, а это очень сложно. Случаи, когда удается поменять решение избиркома о регистрации, единичны»,— сказал он.

Юлия Сасевич